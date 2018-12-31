Орлов: «Черчесов – тренер года. Гончаренко – будущее российского футбола, Семак – его перспектива»

Комментатор Геннадий Орлов назвал лучшего российского тренера в 2018 году. Кроме того, он отметил работу главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и его коллеги из «Зенита» Сергея Семака.

«Тренер года? Конечно, Станислав Черчесов. Он провел великолепную работу со сборной России. Он выжал максимум того, что только можно было выжать из тех футболистов, кто был в его расположении. Фактически это редкий случай, когда каждого игрока из его распоряжения удается поднять на высокий уровень, кроме Федора Смолова. Это исключение. А остальные под 90 процентов работали из своих возможностей. То, что требовалось от тренерского штаба, чтобы помочь футболистам раскрыться, они сделали. Здесь большая заслуга Черчесова и его коллег.

Хочется еще отметить Гончаренко и Семака. Гончаренко уже можно называть опытным специалистом. Он еще в БАТЭ зарекомендовал себя, несмотря на молодость. Его работа с ЦСКА с точки зрения тренера заслуживает больших похвал. У него молодые футболисты прогрессируют. Тот же Влашич, который сидел в «Эвертоне», и ему не давали играть, сейчас здорово себя проявляет в ЦСКА. Трансферная стоимость у него увеличилась в несколько раз. Даже иностранный футболист у него прогрессирует. Также стоит отметить Чалова, Ахметова и Облякова. Это будущее российского футбола и ЦСКА.

Отмечу старт Сергея Семака в «Зените». Питерцы пока лидируют в чемпионате. Его контракт можно назвать вегетарианским по сравнению с другими контрактами тренеров, но он не обращает на это внимания. Он понимает, что ему сейчас надо работать на имя, и это правильная позиция. Думаю, он обязательно приведет «Зенит» к чемпионству. Это самое главное. Ему надо притереться к клубу, к игрокам. Поэтому дебют в «Зените» можно назвать успешным. Семак – перспектива российского футбола», – сказал Орлов.