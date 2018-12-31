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    Орлов: «Черчесов – тренер года. Гончаренко – будущее российского футбола, Семак – его перспектива»

    Комментатор Геннадий Орлов назвал лучшего российского тренера в 2018 году. Кроме того, он отметил работу главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и его коллеги из «Зенита» Сергея Семака.

    «Тренер года? Конечно, Станислав Черчесов. Он провел великолепную работу со сборной России. Он выжал максимум того, что только можно было выжать из тех футболистов, кто был в его расположении. Фактически это редкий случай, когда каждого игрока из его распоряжения удается поднять на высокий уровень, кроме Федора Смолова. Это исключение. А остальные под 90 процентов работали из своих возможностей. То, что требовалось от тренерского штаба, чтобы помочь футболистам раскрыться, они сделали. Здесь большая заслуга Черчесова и его коллег.

    Хочется еще отметить Гончаренко и Семака. Гончаренко уже можно называть опытным специалистом. Он еще в БАТЭ зарекомендовал себя, несмотря на молодость. Его работа с ЦСКА с точки зрения тренера заслуживает больших похвал. У него молодые футболисты прогрессируют. Тот же Влашич, который сидел в «Эвертоне», и ему не давали играть, сейчас здорово себя проявляет в ЦСКА. Трансферная стоимость у него увеличилась в несколько раз. Даже иностранный футболист у него прогрессирует. Также стоит отметить Чалова, Ахметова и Облякова. Это будущее российского футбола и ЦСКА.

    Отмечу старт Сергея Семака в «Зените». Питерцы пока лидируют в чемпионате. Его контракт можно назвать вегетарианским по сравнению с другими контрактами тренеров, но он не обращает на это внимания. Он понимает, что ему сейчас надо работать на имя, и это правильная позиция. Думаю, он обязательно приведет «Зенит» к чемпионству. Это самое главное. Ему надо притереться к клубу, к игрокам. Поэтому дебют в «Зените» можно назвать успешным. Семак – перспектива российского футбола», – сказал Орлов.

    • Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.
    • «Зенит» после 17-ти туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на одно очко.
    • ЦСКА располагается на третьей строчке, отставая от петербуржцев на четыре балла.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии12
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      Рейтинг: +44606

      zigbert 12 минут назад

      Дальнейшее выступление российской сборной покажет ,было ли случайным успешное выступление команды под руководством Черчесова. Гончаренко и Семак пока не добились высоких результатов ,хотя плоды их работы можно назвать положительными.

      0
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      Рейтинг: +23

      Константинн 1 час назад

      Ну не будет нормальный тренер брать в команду игроков типа Дзюбы и Заболотного. Так что остается только Гончаренко. Семак это вообще просто удобный человек как для руководства так и для болельщиков, Черчесов , в принципе тоже.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Yev 1 час назад

      Григорян сменит Черчесова. Гончаренко хороший парень, но это не профессия. Для сборной нужен диктатор. Семак супер, но ему надо пить "Озверин" и выучить пару-тройку матерных слов.

      0
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      Рейтинг: +26

      kbbros > Yev 1 час назад

      про недиктаторство гончаренко пусть расскажет,кажется,кучаев,у которого во время теоретического занятия зазвучал телефон.был изгнан и оштрафован на приличную сумму

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      kbbros 1 час назад

      поскольку бердыев не рвётся в сборную,то лучше гончаренко нет.через 2-3 года вполне перспективен.и мусаев хорош.но ему рано.может через 5-7 лет

      1
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      Рейтинг: +2250

      yorgenbarenz 3 часа назад

      Поди,угадай,что ждёт каждого впереди,особенно-тренеров.Едва ли можно позавидовать Черчесову и Семаку.У обоих очень хорошие шансы вылететь в трубу.Черчесов со своей упёртой политикой упустил время на обкатывание новых игроков,а у Семака в команде нет твёрдой дисциплины-расслабляются ,когда нужно увеличивать отрыв от конкурентов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +843

      Retiremen_VMF 3 часа назад

      А Мусаев пока не тренер. Все объективно...

      3
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      Рейтинг: +2069

      Путник 13 4 часа назад

      Черчесов тренер средний ...но по российским меркам ставить больше некого , Гончаренко красава ..но не россиянин.., работу Семака пока реально не видно ..вообще ..

      7
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      Рейтинг: +76

      Антон Л 6 часов назад

      Уважаемые сочинители заголовков! Вы в курсе, что Гончаренко имеет беларусское гражданство?
      Может, будущее белорусского футбола?

      4
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      Рейтинг: +26

      kbbros > Антон Л 1 час назад

      для тренера славянина гражданство роли не играет.в беларуси ему ничего не светит в силу уровня футбола.а в россии вполне возможны хотя бы локальные успехи

      3
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      Рейтинг: +9124

      bset 6 часов назад

      Не зря Черчесову отдали звание. Больше так не повезет, а тренер средненький. У остальных есть перспектива для роста.

      5
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      Рейтинг: +26

      kbbros > bset 2 часа назад

      отбор,и возможное евро покажет уровень черчесова.а на чм россию судили как судят хозяев.и часто потом хозяева сдувались.хотя бы корея.а теперь своё поле не поможет.есть и чужое.проблемы с шотландией возможны

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