Главные новости дня. Геркус ушел из «Локомотива», Кержаков опасается за свою жизнь

ЦСКА интересуется форвардом «Брюгге».
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Геркус покинул пост гендиректора «Локомотива».
Смородская считает, что успехи Геркуса случились на ее багаже.
Кержаков написал заявление в полицию о возможной подготовке его убийства бывшей женой.
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