Главные новости дня. Геркус ушел из «Локомотива», Кержаков опасается за свою жизнь

ЦСКА интересуется форвардом «Брюгге».

«Аталанта» хочет вернуть в «Зенит» Ригони.

Геркус покинул пост гендиректора «Локомотива».

Смородская считает, что успехи Геркуса случились на ее багаже.

Кержаков написал заявление в полицию о возможной подготовке его убийства бывшей женой.

Появилась еще одна версия отставки Карреры.

Бердыев назвал имя самого умного игрока РПЛ.

«Манчестер Сити» продаст Диаса в «Реал».

В Испании сочинили необычную шутку про Пике.

Футболист «Галатасарая» – на грани трансфера из клуба по странной причине.