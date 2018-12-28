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    • В Испании сообщили, что Пике завершит карьеру в 2020 году, чтобы стать президентом «Барселоны». Это оказалось шуткой

    В Испании сообщили, что Пике завершит карьеру в 2020 году, чтобы стать президентом «Барселоны». Это оказалось шуткой

    Mundo Deportivo проинформировало, что защитник «Барселоны» Жерар Пике собирается завершить карьеру в 2020 году.

    Издание утверждает, что футболист планирует побороться за пост президента каталонского клуба, выборы которого состоятся летом 2021 года, и хочет успеть подготовиться.

    Также сообщается, что, если Пике станет президентом, он пригласит на тренерскую работу бывших игроков «Барселоны» – Хави и Андреса Иньесту, а в качестве технического директора – Карлеса Пуйоля.

    Как выяснилось, это оказалось шуткой. Сегодня, 28 декабря, в Испании отмечают праздник под названием El Dia de los Santos Inocentes – День святых простаков. Это – аналог 1 апреля в России.

    Источник: Mundo Deportivo

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    28.12.2018 16:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1175

      Александр52 28 декабря 2018, 21:08

      Нет, это не юмор, не шутка, это всё серьёзно, только сказали нам всем не до конца. Секрет в том, что самим Пике при этом будет руководить Леонель Месси. Вот всё и встало на свои места.

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 28 декабря 2018, 17:29

      Пике оказывается юморист. За прикол зачет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 28 декабря 2018, 17:01

      Вроде не 1 апреля на календаре. Что курил автор статьи?

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 28 декабря 2018, 17:00

      поживём-увидим, журналисты, как обычно, знают о людях больше, чем они сами)
      Пике сам-то в курсе, что он в 2020 карьеру окончит?

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