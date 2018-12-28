В Испании сообщили, что Пике завершит карьеру в 2020 году, чтобы стать президентом «Барселоны». Это оказалось шуткой

Mundo Deportivo проинформировало, что защитник «Барселоны» Жерар Пике собирается завершить карьеру в 2020 году.

Издание утверждает, что футболист планирует побороться за пост президента каталонского клуба, выборы которого состоятся летом 2021 года, и хочет успеть подготовиться.

Также сообщается, что, если Пике станет президентом, он пригласит на тренерскую работу бывших игроков «Барселоны» – Хави и Андреса Иньесту, а в качестве технического директора – Карлеса Пуйоля.

Как выяснилось, это оказалось шуткой. Сегодня, 28 декабря, в Испании отмечают праздник под названием El Dia de los Santos Inocentes – День святых простаков. Это – аналог 1 апреля в России.