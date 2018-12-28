Кержаков написал заявление в полицию. Экс-игрок считает, что бывшая жена готовит его убийство

Какие бабы у футболистов... Обдираловка, клевета, и теперь убийство...
Надо написать для футболистов книгу "Как начинающему футболисту жениться на бабе?" с инструкциями как заставить бабу подписать документ с обещаниями не претендовать на деньги мужа, на совместных детей, если муж соизволит оставить их у себе, и вообще держать свой рот на замке, и заверить сей документ у нотариуса...
Нечто подобное сделал Абрамович, когда женился на Жуковой - заставил её в случае развода не претендовать на его богатство.
Бывший футболист сборной России Александр Кержаков написал заявление в полицию. Спортсмен считает, что бывшая жена Милана Тюльпанова готовит убийство экс-игрока.
«Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье», – сказал Кержаков «Фонтанке».
- Ранее Тюльпанова обвиняла Кержакова в побоях.
- Бывшие супруги через суд определяют, с кем будет жить их малолетний ребенок.
- Кержаков – лучший бомбардир в истории «Зенита» и сборной России.