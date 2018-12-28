Кержаков написал заявление в полицию. Экс-игрок считает, что бывшая жена готовит его убийство

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков написал заявление в полицию. Спортсмен считает, что бывшая жена Милана Тюльпанова готовит убийство экс-игрока.

«Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье», – сказал Кержаков «Фонтанке».