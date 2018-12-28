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    Кержаков написал заявление в полицию. Экс-игрок считает, что бывшая жена готовит его убийство

    Бывший футболист сборной России Александр Кержаков написал заявление в полицию. Спортсмен считает, что бывшая жена Милана Тюльпанова готовит убийство экс-игрока.

    «Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье», – сказал Кержаков «Фонтанке».

    • Ранее Тюльпанова обвиняла Кержакова в побоях.
    • Бывшие супруги через суд определяют, с кем будет жить их малолетний ребенок.
    • Кержаков – лучший бомбардир в истории «Зенита» и сборной России.

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии8
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      Рейтинг: +923

      Бомбардиръ 10 минут назад

      Какие бабы у футболистов... Обдираловка, клевета, и теперь убийство...
      Надо написать для футболистов книгу "Как начинающему футболисту жениться на бабе?" с инструкциями как заставить бабу подписать документ с обещаниями не претендовать на деньги мужа, на совместных детей, если муж соизволит оставить их у себе, и вообще держать свой рот на замке, и заверить сей документ у нотариуса...
      Нечто подобное сделал Абрамович, когда женился на Жуковой - заставил её в случае развода не претендовать на его богатство.

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      Рейтинг: +3462

      ilichkadr 18 минут назад

      Да.............дочка бывшего выпускника Макаровки, главы Заксобрания СПб и члена Совета Федерации РФ это серьезная угроза для Кержа!

      0
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      Рейтинг: +2184

      Sergey Z 18 минут назад

      К Малахову, деньги зарабатывать!!!

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      Рейтинг: +2699

      la verdad > Sergey Z 8 минут назад

      К Глушакову! В психушку!)))

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      Рейтинг: +89

      serhio80 21 минуту назад

      ну если киллер будеть кержаковить так же как саша то опасаться имхо нечего)))

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      Рейтинг: +8655

      Garrincha58 21 минуту назад

      паранойя!!!!

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      Рейтинг: +745

      Театрал 23 минуты назад

      Охренеть! Жди Саша встречный иск!

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      Рейтинг: +3140

      vladik12 30 минут назад

      Кто бы мог подумать, что фраза "Бил, бью и буду бить" имела далеко не футбольный смысл.

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