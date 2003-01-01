Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Рабинер: «После чемпионства Каррера надел корону. Он сделал все, чтобы футболисты «Спартака» за него не играли»

    Журналист и спортивный обозреватель Игорь Рабинер рассказал, как изменился бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после завоевания командой чемпионства.

    «Люди не понимают одной, на мой взгляд, очевидной вещи: Каррера в чемпионском сезоне и Каррера после чемпионского сезона – два разных человека. Футболисты, люди из обслуживающего персонала клуба, люди из штаба – все увидели другого человека с короной, который по-другому к ним относился, по-другому с ними разговаривал.

    Никто никого не плавил, это клоунские термины. Просто в командах, где тренер и футболисты – единое целое, игроки подспудно играют не только за себя, свои зарплаты, но и за тренера. Здесь они играли только за себя. В общении с игроками, помощниками и обслуживающим персоналом Каррера сделал все, чтобы они за него не играли», – сказал Рабинер.

    • Каррера возглавил москвичей в августе 2016 года и сходу завоевал с ней первый за 16 лет чемпионский титул.
    • 22 октября 2018 года руководство «Спартака» отправило итальянского специалиста в отставку.
    • 12 ноября красно-белые объявили о назначении главным тренером Олега Кононова.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:56
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5350

      Asbjorn 10 минут назад

      Рабинер редкостная гнида, мало ему Кирьяков в лицо насувал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Alejandrrro 15 минут назад

      Зато теперь будут обниматься друг с другом и с Кононовым, веселиться на тренировках и болтаться в середине таблицы.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      almanev 21 минуту назад

      Еще одна псина загавкала

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105843
    #2
    Zenit-84
    76603
    #3
    Chernyi Lis
    73709
    #4
    Андрей Ермошин
    68712
    #5
    DeMoN-FCMU
    63394
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru