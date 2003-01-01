Рабинер: «После чемпионства Каррера надел корону. Он сделал все, чтобы футболисты «Спартака» за него не играли»

Рабинер редкостная гнида, мало ему Кирьяков в лицо насувал
Журналист и спортивный обозреватель Игорь Рабинер рассказал, как изменился бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после завоевания командой чемпионства.
«Люди не понимают одной, на мой взгляд, очевидной вещи: Каррера в чемпионском сезоне и Каррера после чемпионского сезона – два разных человека. Футболисты, люди из обслуживающего персонала клуба, люди из штаба – все увидели другого человека с короной, который по-другому к ним относился, по-другому с ними разговаривал.
Никто никого не плавил, это клоунские термины. Просто в командах, где тренер и футболисты – единое целое, игроки подспудно играют не только за себя, свои зарплаты, но и за тренера. Здесь они играли только за себя. В общении с игроками, помощниками и обслуживающим персоналом Каррера сделал все, чтобы они за него не играли», – сказал Рабинер.
- Каррера возглавил москвичей в августе 2016 года и сходу завоевал с ней первый за 16 лет чемпионский титул.
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- 12 ноября красно-белые объявили о назначении главным тренером Олега Кононова.