Смородская: «Я оставила Геркусу хороший запас в «Локомотиве». У него получилось на моем багаже»

пшла нах
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе Ильи Геркуса с поста генерального директора красно-зеленых. По ее мнению, большая часть заслуги в чемпионстве команды в сезоне-2017/18 принадлежит ей.
«Срок его руководства клубом был очень маленьким. При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть. Я оставила ему хороший запас. Сто процентов, что у него получилось на моeм багаже, ведь состав был на 85% моим.
Моe возможное возвращение в футбол? Это никому из тех, кто работает в клубах, не нужно. Сейчас там работают странные люди. Я доказала, что являюсь хорошим управленцем», – сказал.
- Смородская занимала должность президента москвичей с 2010 по 2016 год. При ней «Локомотив» один раз завоевал бронзовые медали РПЛ (сезон-2013/14) и выиграл Кубок России в 2015 году.
- Геркус был генеральным директором железнодорожников с лета 2016 года. За это время команда выиграла Кубок России и завоевала первое за 14 лет чемпионство.