Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Смородская: «Я оставила Геркусу хороший запас в «Локомотиве». У него получилось на моем багаже»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе Ильи Геркуса с поста генерального директора красно-зеленых. По ее мнению, большая часть заслуги в чемпионстве команды в сезоне-2017/18 принадлежит ей.

    «Срок его руководства клубом был очень маленьким. При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть. Я оставила ему хороший запас. Сто процентов, что у него получилось на моeм багаже, ведь состав был на 85% моим.

    Моe возможное возвращение в футбол? Это никому из тех, кто работает в клубах, не нужно. Сейчас там работают странные люди. Я доказала, что являюсь хорошим управленцем», – сказал.

    • Смородская занимала должность президента москвичей с 2010 по 2016 год. При ней «Локомотив» один раз завоевал бронзовые медали РПЛ (сезон-2013/14) и выиграл Кубок России в 2015 году.
    • Геркус был генеральным директором железнодорожников с лета 2016 года. За это время команда выиграла Кубок России и завоевала первое за 14 лет чемпионство.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:29
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +777

      Etiainen 25 минут назад

      пшла нах

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1032

      giluxa1963 27 минут назад

      сама себя не похвалишь ни кто не похвалит

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2101

      m40 30 минут назад

      Сколько еще таких пассажиров без багажа объявится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3531

      серега кашин 35 минут назад

      не могла себе сольстить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +755

      ухоженный крокодил 53 минуты назад

      Локо бабская команда.
      :))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      DimonSPM 53 минуты назад

      Её это заслуга или нет, но при ней Локо поднялся хорошо.
      То что сейчас происходит с Локо... так это все клубы РПЛ в этом сезоне лихорадит. Да и не только РПЛ. Вон, что происходит с Реалом, Манчестером, Баварией, Монако наконец...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4862

      parevg > DimonSPM 47 минут назад

      При ней Локо стал крепким середняком, а еще 4 - 5 лет, и встали бы на вылет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +287

      Красный май 54 минуты назад

      В клубе багажей пополнение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +678

      krg-kz 54 минуты назад

      Смородская шла бы ты куда по дальше. После в тебя в Локо не багаж а геморрой один остался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +278

      Illars 1 час назад

      да ЖД-ники должны молиться и жертвы богам приносить в благодарность, что ее больше нет в структуре клуба!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3240

      prezent2017 1 час назад

      Баба Оля выплыть хочет на чужих дрожжах. Гы!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105843
    #2
    Zenit-84
    76603
    #3
    Chernyi Lis
    73709
    #4
    Андрей Ермошин
    68712
    #5
    DeMoN-FCMU
    63394
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru