Смородская: «Я оставила Геркусу хороший запас в «Локомотиве». У него получилось на моем багаже»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе Ильи Геркуса с поста генерального директора красно-зеленых. По ее мнению, большая часть заслуги в чемпионстве команды в сезоне-2017/18 принадлежит ей.

«Срок его руководства клубом был очень маленьким. При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть. Я оставила ему хороший запас. Сто процентов, что у него получилось на моeм багаже, ведь состав был на 85% моим.

Моe возможное возвращение в футбол? Это никому из тех, кто работает в клубах, не нужно. Сейчас там работают странные люди. Я доказала, что являюсь хорошим управленцем», – сказал.