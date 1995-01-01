Бердыев: «Чалов – самый умный игрок РПЛ. Я всем его ставлю в пример»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев высоко оценил игру нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Чалов — самый умный игрок в Премьер-лиге. Я всем ставлю в пример его. Думаю, через год-два он уедет в европейский клуб. Очень умный парень. У него это от природы и этому не научишь футболиста.

Чалов чувствует расстояния между защитниками, дистанцию, как распорядиться мячом, чтобы доставить сложности защитникам. Я своих учу бить голеностопом, когда идет прострел. Идет сильный мяч и поверни голеностоп, не надо замахиваться и бить, а просто подставить. Но все равно бьем. А на Чалова идет прострел, он подставляет голеностоп — гол. Этому не учат и это от природы. Я не удивлюсь, если он около 20 голов забьет в этом сезоне», – сказал Бердыев.