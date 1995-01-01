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    Бердыев: «Чалов – самый умный игрок РПЛ. Я всем его ставлю в пример»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев высоко оценил игру нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    «Чалов — самый умный игрок в Премьер-лиге. Я всем ставлю в пример его. Думаю, через год-два он уедет в европейский клуб. Очень умный парень. У него это от природы и этому не научишь футболиста.

    Чалов чувствует расстояния между защитниками, дистанцию, как распорядиться мячом, чтобы доставить сложности защитникам. Я своих учу бить голеностопом, когда идет прострел. Идет сильный мяч и поверни голеностоп, не надо замахиваться и бить, а просто подставить. Но все равно бьем. А на Чалова идет прострел, он подставляет голеностоп — гол. Этому не учат и это от природы. Я не удивлюсь, если он около 20 голов забьет в этом сезоне», – сказал Бердыев.

    • В этом сезоне Чалов забил девять голов и сделал четыре результативные передачи в 17 матчах РПЛ.
    • Форварду 20 лет.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +512

      general.lizyukov 4 минуты назад

      Если этому не учат и это от природы - зачем ставить это в пример?
      От природы бывает 6 пальцев, а подставлять голеностоп можно научиться.

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      Рейтинг: +1555

      Агасфер 12 минут назад

      Это не только от природы,его ещё и учить надо! Гончар справедливо сказал в интервью,что после неудачного для Феди матча с "Енисеем" он его воспитывал,что надо играть на команду,если видишь,что партнёр в лучшей позиции,а не бить "из-за уха" в любой ситуации,ибо это было только позволено Витиньо,обладающему отличным ударом с обеих ног. Что было дальше-мы помним,я про его изумительный пас в штрафную пяткой Марио,когда забили гол в ворота "Реала".

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