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    АПЛ. «Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» и опустился на третье место, «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл»

    «Ливерпуль» дома разгромил «Ньюкасл» в матче 19 тура АПЛ со счетом 4:0. Хозяева набрали 51 очко и укрепились на первой строчке в таблице. «Ньюкасл» с 17 очками идет на 15 строчке.

    «Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» со счетом 1:2 и опустился на третью строчку в таблице. В конце встречи у «Сити» был удален полузащитник Фабиан Делф.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Англии. АПЛ. 19 тур

    Бернли – Эвертон – 1:5 (1:3)

    Голы: 0:1 – Мина, 2; 0:2 – Динь, 13; 0:3 – Сигурдссон (с пенальти), 22; 1:3 – Гибсон, 37; 1:4 – Динь, 71; 1:5 – Ришарлисон, 90+3.

    Ливерпуль – Ньюкасл – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ловрен, 11; 2:0 – Салах (с пенальти), 47; 3:0 – Шакири, 79; 4:0 – Фабиньо, 85.

    Лестер – Манчестер Сити – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Силва, 14; 1:1 – Олбрайтон, 19; 2:1 – Перейра, 81.

    Удаление: нет – Делф, 90.

    Манчестер Юнайтед – Хаддерсфилд – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Матич, 28; 2:0 – Погба, 64; 3:0 – Погба, 78; 3:1 – Йоргенсен, 88.

    Кристал Пэлас – Кардифф – 0:0

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2762

      Skull_Boy 9 минут назад

      Сити поплыл, а еще Boxing Day скоро и левый край обороны просто кошмар

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4684

      Cules2013 12 минут назад

      у Сити 2 поражение подряд, а боксинг-дэй в самом разгаре, хмм...
      Игра с лисами была как минимум ничейная, но свои шансы нужно реализовывать - Агуэро, к примеру, весь матч отыграл так, что даже Смолову было бы обидно за такое, всё никак по мячу не мог попасть, а ещё и с капитанской повязкой вышел.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +363

      babenko1977 27 минут назад

      Рад за Ливерпулю пора становиться чемпионами ман сити начал помогать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1601

      isa361 28 минут назад

      Летсеру забил?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -2

      datoz39 29 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жека, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа о дог. матчах. Сайт - khl-insider.com

      -4
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      Рейтинг: +1190

      dinar7777dinar 30 минут назад

      мдааа ! пеп что то у тебя не впорядке машина !

      0
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      Рейтинг: +1105

      BlackMurder 36 минут назад

      Только Лестер не огорчил в ставках)

      0
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      Рейтинг: +1516

      swot1205 37 минут назад

      хочу выи пат ь Инессу, а она заболела. просто писдец

      -1
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