АПЛ. «Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» и опустился на третье место, «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл»

«Ливерпуль» дома разгромил «Ньюкасл» в матче 19 тура АПЛ со счетом 4:0. Хозяева набрали 51 очко и укрепились на первой строчке в таблице. «Ньюкасл» с 17 очками идет на 15 строчке.

«Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» со счетом 1:2 и опустился на третью строчку в таблице. В конце встречи у «Сити» был удален полузащитник Фабиан Делф.

Результаты других матчей:

Чемпионат Англии. АПЛ. 19 тур

Бернли – Эвертон – 1:5 (1:3)

Голы: 0:1 – Мина, 2; 0:2 – Динь, 13; 0:3 – Сигурдссон (с пенальти), 22; 1:3 – Гибсон, 37; 1:4 – Динь, 71; 1:5 – Ришарлисон, 90+3.

Ливерпуль – Ньюкасл – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ловрен, 11; 2:0 – Салах (с пенальти), 47; 3:0 – Шакири, 79; 4:0 – Фабиньо, 85.

Лестер – Манчестер Сити – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Силва, 14; 1:1 – Олбрайтон, 19; 2:1 – Перейра, 81.

Удаление: нет – Делф, 90.

Манчестер Юнайтед – Хаддерсфилд – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Матич, 28; 2:0 – Погба, 64; 3:0 – Погба, 78; 3:1 – Йоргенсен, 88.

Кристал Пэлас – Кардифф – 0:0

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