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    Каррера: «С Конте общаемся примерно раз в месяц. Зову его боссом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об отношениях с бывшим главным тренером «Челси» Антонио Конте.

    «С Конте общаемся примерно раз в месяц. Я его зову боссом, пишу ему: «Как ты, босс?» С Дель Пьеро и Раванелли общаемся меньше. Все-таки с Конте мы вместе работали пять лет — три в «Ювентусе» и еще два в сборной Италии.

    Когда встречаюсь со своими друзьями, я обычный человек. Самым главным для меня является семья. Так было всегда, даже когда я был футболистом. Семья обеспечивает спокойствие и выступает некой стеной. Так происходит, даже если у вас самая обычная работа», – сказал Каррера.

    Последним местом работы Карреры был московский «Спартак», он покинул команду в октябре.

    Источник: «Чемпионат»

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