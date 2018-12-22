Примера. «Атлетико» обыграл «Эспаньол» и поднялся на вторую строчку

«Атлетико» обыграл «Эспаньол» в матче 17-го тура Примеры со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Антуан Гризманн.
Мадридский клуб набрал 34 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Севилью» (31 очко).
Ранее сегодня «Бетис» сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1). Во вчерашних матчах тура «Реал Сосьедад» проиграл «Алавесу» (0:1), «Жирона» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1).
Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур
Атлетико – Эспаньол – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Гризманн (с пенальти), 56.
Голы: 1:0 – Санабриа, 21; 1:1 – Орельяна (с пенальти), 72.
Голы: 0:1 – Анхель, 61; 1:1 – Эспиноса, 85.
Реал Сосьедад – Алавес – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Каллери, 11.