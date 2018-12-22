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    Примера. «Атлетико» обыграл «Эспаньол» и поднялся на вторую строчку

    «Атлетико» обыграл «Эспаньол» в матче 17-го тура Примеры со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Антуан Гризманн.

    Мадридский клуб набрал 34 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Севилью» (31 очко).

    Ранее сегодня «Бетис» сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1). Во вчерашних матчах тура «Реал Сосьедад» проиграл «Алавесу» (0:1), «Жирона» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1).

    Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

    Атлетико – Эспаньол – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гризманн (с пенальти), 56.

    Бетис – Эйбар – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Санабриа, 21; 1:1 – Орельяна (с пенальти), 72.

    Жирона – Хетафе – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Анхель, 61; 1:1 – Эспиноса, 85.

    Реал Сосьедад – Алавес – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Каллери, 11.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2018 20:11
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