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    Луис Адриано – об интересе «Интернасьонала»: «Все зависит от их предложения «Спартаку»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал интерес к себе со стороны «Интернасьонала».

    «Всегда хочу туда вернуться, но у меня действующий контракт со «Спартаком». Все зависит от предложения, которое «Интернасьонал» сделает москвичам. Тут нужно ориентироваться на решение «Спартака». От меня далеко не все зависит», – сказал Адриано.

    Луис Адриано выступал за «Интернасьонал» с 2006 по 2007 год.

    Адриано: «У меня контракт со «Спартаком». Информация о моем уходе – слухи»

    Источник: Correio do Povo

    Correio do Povo – бразильская ежедневная газета, которая печатается в Порту-Алегри. Принадлежит компании Grupo Record – третьей по величине медиа-компании в Бразилии.

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    20.12.2018 10:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +42320

      zigbert 10 часов назад

      Если продавать то за хорошие деньги.

      1
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      Рейтинг: +1375

      vka1970 12 часов назад

      За копейки отпускать смысла нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1333

      все_будет_AUDI 12 часов назад

      Вали отсюда

      1
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      Рейтинг: +1345

      vitvik 12 часов назад

      "Если он вам совсем не нужен, мы готовы взять его в аренду и платить вместо вас небольшую часть его зарплаты".
      Так выглядело конструктивное предложение большого бразильского клуба.

      0
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      Рейтинг: +238

      Genz 13 часов назад

      У Бразилии денег нет,там одни долги. Предложение от нищебродов Федуну некогда рассматривать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      prezent2017 15 часов назад

      Я бы за 10 рублей отдал.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2082

      Спартач80 > prezent2017 13 часов назад

      Да тут не про Кокорина статья.

      6
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      Рейтинг: +654

      Театрал > prezent2017 13 часов назад

      Дуракам закон не писан.

      3
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