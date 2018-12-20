Луис Адриано – об интересе «Интернасьонала»: «Все зависит от их предложения «Спартаку»

Если продавать то за хорошие деньги.
Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал интерес к себе со стороны «Интернасьонала».
«Всегда хочу туда вернуться, но у меня действующий контракт со «Спартаком». Все зависит от предложения, которое «Интернасьонал» сделает москвичам. Тут нужно ориентироваться на решение «Спартака». От меня далеко не все зависит», – сказал Адриано.
Луис Адриано выступал за «Интернасьонал» с 2006 по 2007 год.
Адриано: «У меня контракт со «Спартаком». Информация о моем уходе – слухи»
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