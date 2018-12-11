Адриано: «У меня контракт со «Спартаком». Информация о моем уходе – слухи»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано заверил поклонников команды, что не собирается переходить в другой клуб.

Ранее СМИ сообщили, что бразилец согласился перейти в «Галатасарай». Позже появилась информация о желании «Интернасьонала» взять 31-летнего футболиста в аренду.

«Правда состоит в том, что я являюсь футболистом «Спартака». У меня действующий контракт, поэтому хочу заверить болельщиков, что вся эта информация, которая появляется в интернете, не более чем слухи.

Я продолжу играть за «Спартак», защищая цвета нашего клуба», – сказал форвард.

В текущем розыгрыше РПЛ Адриано принял участие в 14-ти матчах, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.