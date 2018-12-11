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    • Адриано: «У меня контракт со «Спартаком». Информация о моем уходе – слухи»

    Адриано: «У меня контракт со «Спартаком». Информация о моем уходе – слухи»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано заверил поклонников команды, что не собирается переходить в другой клуб.

    Ранее СМИ сообщили, что бразилец согласился перейти в «Галатасарай». Позже появилась информация о желании «Интернасьонала» взять 31-летнего футболиста в аренду.

    «Правда состоит в том, что я являюсь футболистом «Спартака». У меня действующий контракт, поэтому хочу заверить болельщиков, что вся эта информация, которая появляется в интернете, не более чем слухи.

    Я продолжу играть за «Спартак», защищая цвета нашего клуба», – сказал форвард.

    В текущем розыгрыше РПЛ Адриано принял участие в 14-ти матчах, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Твиттер ФК «Спартак»

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    11.12.2018 12:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 17:24

      Никто и не сомневался.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 декабря 2018, 16:54

      вот и славненько ясно и точка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3438

      violator20 11 декабря 2018, 13:52

      Ну вот и хорошо, в Спартак ты вписался, полезен для команды.Многие игроки теряются в других командах. Эменике к примеру, да и Антохой испанские болельщики пока недовольны.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 > violator20 11 декабря 2018, 14:39

      После РПЛ игрокам тяжеловато адаптироваться к Европейскому футболу.Помню как Видич задыхался первый год в МЮ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 декабря 2018, 13:43

      если сольем вильяреалу, то скорее всего уйдет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 > piligrim1986 11 декабря 2018, 14:37

      Не думаю,что это взаимосвязано.У Адриано самый лучший контракт в Спартаке.В Бразилии он такие деньги точно не получит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +733

      xrrrx 11 декабря 2018, 12:54

      хорошая новость не только для Спартака, но и для всего чемпионата. Как игрок - он хорош для РФ

      5
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