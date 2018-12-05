HaberTurk: Луис Адриано согласился на переход в «Галатасарай»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано перейдет в «Галатасарай», сообщает HaberTurk.

По данным источника, 31-летний футболист уже согласовал личный контракт со стамбульцами. Турецкий клуб ведет переговоры с москвичами.

Трансфер может обойтись «Галатасараю» в 4 миллиона евро. Адриано подпишет контракт сроком на 3,5 года.

В этом сезоне форвард провел за «Спартак» 17 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его договор с красно-белыми рассчитан до лета 2020 года.