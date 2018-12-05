HaberTurk: Луис Адриано согласился на переход в «Галатасарай»

Очень жаль будет терять Луиса , он как никак один из самых "тонких" игроков в Спартаке сейчас , если он уйдёт , то обязательно надо будет постараться найти ему замену , а если учитывать что на деньги за продажу Промеса по сути так и ни кого не купили то зимой надо будет усилится , у Спартака и так не плохой состав , но есть проблемные позиции , это например фланги защиты , фланги атаки и нападающий , тем более если Адриано уйдёт .Короче 3-4 человека было бы не плохо приобрести, но если учитывать возвращение Бакаева , то можно ограничится тремя игроками.
Нападающий «Спартака» Луис Адриано перейдет в «Галатасарай», сообщает HaberTurk.
По данным источника, 31-летний футболист уже согласовал личный контракт со стамбульцами. Турецкий клуб ведет переговоры с москвичами.
Трансфер может обойтись «Галатасараю» в 4 миллиона евро. Адриано подпишет контракт сроком на 3,5 года.
В этом сезоне форвард провел за «Спартак» 17 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его договор с красно-белыми рассчитан до лета 2020 года.