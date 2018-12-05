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    HaberTurk: Луис Адриано согласился на переход в «Галатасарай»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано перейдет в «Галатасарай», сообщает HaberTurk.

    По данным источника, 31-летний футболист уже согласовал личный контракт со стамбульцами. Турецкий клуб ведет переговоры с москвичами.

    Трансфер может обойтись «Галатасараю» в 4 миллиона евро. Адриано подпишет контракт сроком на 3,5 года.

    В этом сезоне форвард провел за «Спартак» 17 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его договор с красно-белыми рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: HaberTurk

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    05.12.2018 13:29
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 декабря 2018, 16:26

      Очень жаль будет терять Луиса , он как никак один из самых "тонких" игроков в Спартаке сейчас , если он уйдёт , то обязательно надо будет постараться найти ему замену , а если учитывать что на деньги за продажу Промеса по сути так и ни кого не купили то зимой надо будет усилится , у Спартака и так не плохой состав , но есть проблемные позиции , это например фланги защиты , фланги атаки и нападающий , тем более если Адриано уйдёт .Короче 3-4 человека было бы не плохо приобрести, но если учитывать возвращение Бакаева , то можно ограничится тремя игроками.

      4
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > hevbn 28 5 декабря 2018, 17:05

      он свое отыграл

      2
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 5 декабря 2018, 16:22

      Если это произойдет, то лишний раз докажет правоту его слов, что в "Багдаде все спокойно".)))
      Понятно его желание играть и зарабатывать, но участвовать в склоках и раздорах, сидеть и ждать неопределенности, видимо перевесили все остальные аргументы.

      2
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 5 декабря 2018, 15:58

      НЕТ!Надеюсь это всего лишь утка!

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 5 декабря 2018, 14:56

      Пойдет ослаблять галатасарай

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 14:38

      Сейчас он играет отлично и было бы глупо продавать его куда либо.

      11
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > zigbert 5 декабря 2018, 16:31

      С чисто футбольной точки зрения абсолютно согласен , но с другой стороны если за 31 летнего игрока можно получить 4 млн. то это тоже не плохо , тем более что можно будет найти ему замену зимой.

      3
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      Рейтинг: +33712

      oyabun > hevbn 28 5 декабря 2018, 16:59

      Спартак все таки не просто коммерческая организация по принципу "купи-продай", а футбольный клуб и 4 млн не те деньги из-за которых можно лишиться практически единственного на данный момент забивного нападающего. Продать то дело нехитрое, но кто тогда будет забивать в нападении? Пойдут ничьи, поражения и как результат падение посещаемости игр, что в свою очередь приведет уменьшению прибыли по продаже билетов. В результате эти 4 млн нивелируются убытками по другим статьям.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 декабря 2018, 17:13

      У него контракт до 2020 г. со Спартаком, и он самый высокооплачиваемый игрок в команде. Клуб с ним продлевать контракт не будет. Продав его туркам хоть какие-то деньги выручат и разгрузят значительно платёжную ведомость.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 5 декабря 2018, 14:38

      У Спартака по сути остается один центрфорвард???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 декабря 2018, 14:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Беги,негр,беги!

      -4
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 5 декабря 2018, 14:32

      а что источник HaberTurk? насколько ему можно доверять? а Луис знает о своем согласии на переезд в Турляндию?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 декабря 2018, 14:24

      да туфта всё это

      5
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 5 декабря 2018, 14:22

      Ну мистер Федун, а замену будете покупать? Или снова с этого трасфера свои финансовые дырки в одном месте закрывать надо?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 > uS_Number oNe 5 декабря 2018, 21:48

      да Вы верите всем источникам?
      МЫ Ташчи 4 раза продавали в Турцию еще до того как мы стали чемпионами. Адриано сейчас очень важный актив и клуб его не продаст

      1
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