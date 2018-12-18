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    Месси и Дембеле – в команде недели Примеры по версии Whoscored

    Аналитический и статистический портал Whoscored представил команду 16-го тура Примеры.

    В сборную недели вошли четыре футболиста «Барселоны» и по одному игроку из «Вильярреала», «Эйбара», «Леганеса», «Атлетика», «Реала», «Севильи» и «Атлетико».

    Вратарь: Серхио Асенхо («Вильярреал»).

    Защитники: Рубен Пенья («Эйбар»), Жерар Пике («Барселона»), Димитриос Сиовас («Леганес»), Юри Бершиче («Атлетик»), Серхио Эскудеро («Севилья»).

    Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Тони Кроос («Реал»).

    Нападающие: Усман Дембеле, Лионель Месси (оба – «Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»).

    Источник: Whoscored

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    18.12.2018 16:43
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