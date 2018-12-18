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    «МЮ» пропустил в этом сезоне больше, чем предпоследний клуб АПЛ. Только четыре команды имеют худший показатель

    «Манчестер Юнайтед» пропустил 29 голов в 17-ти матчах в текущем розыгрыше АПЛ. По этому показателю «МЮ» опередил «Хаддерсфилд» (28), который занимает предпоследнюю 19-ю строчку в турнирной таблице.

    Только четыре команды пропустили в этом чемпионате Англии больше мячей, чем «Юнайтед». Это «Фулхэм» (42), «Кардифф» (33), «Бернли» (33) и «Саутгемптон» (32).

    После 17-ти туров «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и занимает шестое место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 19 баллов. Сегодня «МЮ» уволил с поста главного тренера Жозе Моуринью.

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

    Источник: Opta

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    18.12.2018 14:32
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