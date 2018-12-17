Луческу: «Зенит» остается фаворитом в РПЛ, но состав нужно усиливать. Надеюсь, руководство поддержит Семака»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу оценил выступление «Зенита» в текущем сезоне. Румын возглавлял петербургский клуб с мая 2016 года по май 2017.

Команда Сергея Семака завершила первый круг РПЛ в статусе лидера турнирной таблицы и вышла в плей-офф Лиги Европы с первого места группы. В заключительном матче групповой стадии сине-бело-голубые проиграли «Славии» (0:3), впервые за 12 лет продлив серию поражений до трех матчей.

«Думаю, «Зенит» остается главным фаворитом в борьбе за титул чемпиона России. Надеюсь, после зимнего перерыва команда воспрянет и снова будет набирать очки.

Зимой нужно усиливать состав. Посмотрите на ЦСКА, который начал создавать молодую, физически сильную хорошую команду. «Зениту» будет сложно, но возможно победить.

Надеюсь, руководство поддержит Семака, который начал свою работу очень неплохо. Он заслуживает чемпионского титула и, надеюсь, завоюет его. Повторюсь, залогом успеха станет хорошая работа зимой на сборах и трансферном рынке», – сказал Луческу.

По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы соперником «Зенита» стал «Фенербахче». В ноябре издание Click! связывало Луческу с приходом на должность главного тренера стамбульского клуба.

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