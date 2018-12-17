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    Луческу: «Зенит» остается фаворитом в РПЛ, но состав нужно усиливать. Надеюсь, руководство поддержит Семака»

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу оценил выступление «Зенита» в текущем сезоне. Румын возглавлял петербургский клуб с мая 2016 года по май 2017.

    Команда Сергея Семака завершила первый круг РПЛ в статусе лидера турнирной таблицы и вышла в плей-офф Лиги Европы с первого места группы. В заключительном матче групповой стадии сине-бело-голубые проиграли «Славии» (0:3), впервые за 12 лет продлив серию поражений до трех матчей.

    «Думаю, «Зенит» остается главным фаворитом в борьбе за титул чемпиона России. Надеюсь, после зимнего перерыва команда воспрянет и снова будет набирать очки.

    Зимой нужно усиливать состав. Посмотрите на ЦСКА, который начал создавать молодую, физически сильную хорошую команду. «Зениту» будет сложно, но возможно победить.

    Надеюсь, руководство поддержит Семака, который начал свою работу очень неплохо. Он заслуживает чемпионского титула и, надеюсь, завоюет его. Повторюсь, залогом успеха станет хорошая работа зимой на сборах и трансферном рынке», – сказал Луческу.

    По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы соперником «Зенита» стал «Фенербахче». В ноябре издание Click! связывало Луческу с приходом на должность главного тренера стамбульского клуба.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +41693

      zigbert 2 часа назад

      Таких советчиков как всегда много. Семак думаю и без этого знает слабые места Зенита.

      0
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      Рейтинг: +27472

      Полная Канистра 4 часа назад

      вот так каждый год все кричат надо усиливать усиливать а толку пшик

      1
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      Рейтинг: -2643

      gosproektikabinet 5 часов назад

      а другим конечно же усиливать ничего не надо

      0
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      Рейтинг: +1354

      Агасфер 5 часов назад

      Да,трудная доля выпала "Зениту" и для уверенной победы в чемпионате России нужно усиление:По паре отличных игроков на каждую позицию! Это будет...это будет...всего 22 трансфера! Двадцать прикупим за кордоном,пару переманим в России.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +710

      ZENIT-59 6 часов назад

      Усиление требуется во все линии, особенно в защиту.Помощь Дзюбе тоже необходима, ну а с учётом того, что может уехать Паредес-нужен хороший центральный полузащитник.Я бы поменял на кого-то посильнее португальца Нету

      0
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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 6 часов назад

      Тренеры говорят об усилении состава, но когда дело доходит до покупок, митрофанушки приобретают пассажиров и лавочников...

      3
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      Рейтинг: +8164

      KOLBIS 7 часов назад

      Плохому танцору Мирча,яйца мешают...Проработал у нас столько и не знаешь...

      2
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      Рейтинг: +1354

      Агасфер > KOLBIS 5 часов назад

      Плохому танцору и Мирча не помогал.

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      Рейтинг: +1527

      Патронташ 7 часов назад

      А кто заставлял заболотных для "усиления" покупать?

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      Рейтинг: +607

      vodomut 8 часов назад

      толку то

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      Рейтинг: +1210

      ДАША Д 9 часов назад

      У Зенита два состава игроков, сначала нужно продать лишний состав.

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      Рейтинг: +15

      Ментор > ДАША Д 3 часа назад

      Два лишних состава.

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