Луческу может возглавить «Фенербахче»

Руководство «Фенербахче» находится в поиске нового главного тренера команды. Одним из кандидатов является главный тренер сборной Турции Мирча Луческу.

73-летний румын ранее уже работал с турецкими клубами и выигрывал чемпионство с «Галатасараем» и «Бешикташем».

В прошедшем турнире Лига наций национальная команда Турции под его руководством заняла последнее место в группе В2 и вылетела в Лигу С.

В «Фенербахче» после увольнения Филлипа Коку обязанности главного тренера исполняет Эрвин Куман. После 12 туров стамбульцы занимают в турнирной таблице Суперлиги 13-е место.