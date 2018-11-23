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    Луческу может возглавить «Фенербахче»

    Руководство «Фенербахче» находится в поиске нового главного тренера команды. Одним из кандидатов является главный тренер сборной Турции Мирча Луческу.

    73-летний румын ранее уже работал с турецкими клубами и выигрывал чемпионство с «Галатасараем» и «Бешикташем».

    В прошедшем турнире Лига наций национальная команда Турции под его руководством заняла последнее место в группе В2 и вылетела в Лигу С.

    В «Фенербахче» после увольнения Филлипа Коку обязанности главного тренера исполняет Эрвин Куман. После 12 туров стамбульцы занимают в турнирной таблице Суперлиги 13-е место.

    Источник: Сlick!

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    23.11.2018 09:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 декабря 2018, 10:45

      а может и не возглавить........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 23 ноября 2018, 12:07

      И "Фенер" развалит.

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 ноября 2018, 12:07

      Неплохо!

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