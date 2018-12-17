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    Орлов: «Семаку, конечно, придется непросто. Но чемпионат он доработает до конца»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для «Зенита», выразил надежду на возвращение в строй полузащитника петербуржцев Кристиана Нобоа после нового года и заявил, что главный тренер команды Сергей Семак останется на своем посту до завершения сезона.

    В первом раунде плей-офф ЛЕ «Зенит» встретится с «Фенербахче».

    – Не так давно «Спартак» встречался с 17-й командой чемпионата Испании «Вильярреалом» и…

    – Зачем проводить аналогии? «Спартак» – это одна команда, «Зенит» – другая. Зачем их сравнивать? Не надо. Разные ситуации. Хотя если питерцы будут выглядеть так же, как в последних турах, то могут возникнуть проблемы. Надеюсь, что все игроки поправятся. Прежде всего, рассчитываю на Нобоа.

    – Думаете, вернется в строй?

    – Да. В январе Кристиан должен приступить к тренировкам, это серьезное подспорье. Считаю его настоящим мозгом команды. Если сможет вернуться на привычный уровень, то здорово пригодится «Зениту». Эквадорец способен взять на себя функции дирижера, плеймейкера.

    – Рассчитываете, что «Зенит» купит левого защитника?

    – Надеюсь. Но Жирков уже начал бегать в общей группе. Может быть, он и закроет левый фланг? Юрий боец. Посмотрим, что у него получится.

    – Как относитесь к разговорам ряда специалистов о том, что Сергей Семак не справляется и зимой может покинуть команду, поскольку игра питерцев никого не устраивает?

    – Семак останется до конца сезона. Здесь даже не стоит сомневаться и рассуждать на эту тему. Конечно, ему придется непросто. Но чемпионат Сергей доработает до конца.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.12.2018 18:30
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1976

      nemolod 4 часа назад

      Богданыч прежде всего дант результат и это было и есть основной целью главного тренера,несмотря на травмы ведущих игроков основы,причем в межсезонье реального усиления не было, пришлось работать с теми кто есть! Но если в перерыве команду не усилят,то тогда действительно придется дорабатывать!

      1
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      Рейтинг: +183

      maratagliulin 17 часов назад

      Семак не справляется?! Какой клуб чемпионата России сейчас выше Зенита в турнирной таблице?! Может все российские клубы раньше Зенита вышли в следующий круг еврокубков?!...Дайте человеку сделать свою работу до конца сезона, а потом беспристрастно сравните с результатами остальных тренеров за последние годы во всех клубах премьер-лиги. В данный момент Семак - лучший, а Орлов - решите сами.

      0
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      Рейтинг: +3355

      Отчаянный Пердун > maratagliulin 16 часов назад

      Семак - хорош, но лучший Гончаренко.

      2
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      Рейтинг: +82

      Бенедиктус 18 часов назад

      А Орлов точно комментатор? А то по его интервью он минимум президент "Зенита".

      1
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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 18 часов назад

      Это как в том анекдоте ;" Зачем каждый раз убивать нового любовника жены, лучше один раз убить её"... Так и в наших клубах, каждый год увольняют тренеров, а митрофанушки как были так и остаются...

      3
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      Рейтинг: +10727

      DOCTOR PENALTY 19 часов назад

      В любой команде типа Газ-Мясо тренеру приходится решать проблему выстраивания отношений со звёздами, со "звёздами" типа Дзюбы и Шатова, с учредителями, которые пытаются оставить свой след в истории клуба. Далеко не всем это удаётся. Сожрали Луческу, Манчини... Семак тоже не такой могучий, чтобы одолеть эту бригаду. Самое обидное, что в этой грязной "игре" активно участвуют сами футболисты и устраивают из тренеров помойную яму. А должны были наоборот поддерживать и Луческу, и Манчио раньше, а теперь Семака, но к сожалению этого не происходит. После Нового года опять новый тренер?...

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      Рейтинг: +398

      Taps 19 часов назад

      Семак - forever and ever !

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      Рейтинг: +252

      ДВС 20 часов назад

      Всегда рассматривал назначение Семака в Зенит, как взятие паузы руководством в развитии клуба. Отсутствие трансферов лишь подтверждали догадку. Однако Семаку с пёстрой пересортицей от прежних гуру удалось остаться в игре, Тем не менее, похоже, что большие ставки на него в клубном штабе не делают и эксперимент, на тему выплывет или утонет тренер Семак, будет продолжаться до конца сезона.

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      Рейтинг: +4115

      KLIM777 20 часов назад

      каждому тренеру приходится непросто, может тогда проблема не в тренере?

      0
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      Рейтинг: +570

      SIRIUS 2002 20 часов назад

      Давай Сергей Богданович, покажи что ты умеешь!

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