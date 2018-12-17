Орлов: «Семаку, конечно, придется непросто. Но чемпионат он доработает до конца»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для «Зенита», выразил надежду на возвращение в строй полузащитника петербуржцев Кристиана Нобоа после нового года и заявил, что главный тренер команды Сергей Семак останется на своем посту до завершения сезона.

В первом раунде плей-офф ЛЕ «Зенит» встретится с «Фенербахче».

– Не так давно «Спартак» встречался с 17-й командой чемпионата Испании «Вильярреалом» и…

– Зачем проводить аналогии? «Спартак» – это одна команда, «Зенит» – другая. Зачем их сравнивать? Не надо. Разные ситуации. Хотя если питерцы будут выглядеть так же, как в последних турах, то могут возникнуть проблемы. Надеюсь, что все игроки поправятся. Прежде всего, рассчитываю на Нобоа.

– Думаете, вернется в строй?

– Да. В январе Кристиан должен приступить к тренировкам, это серьезное подспорье. Считаю его настоящим мозгом команды. Если сможет вернуться на привычный уровень, то здорово пригодится «Зениту». Эквадорец способен взять на себя функции дирижера, плеймейкера.

– Рассчитываете, что «Зенит» купит левого защитника?

– Надеюсь. Но Жирков уже начал бегать в общей группе. Может быть, он и закроет левый фланг? Юрий боец. Посмотрим, что у него получится.

– Как относитесь к разговорам ряда специалистов о том, что Сергей Семак не справляется и зимой может покинуть команду, поскольку игра питерцев никого не устраивает?

– Семак останется до конца сезона. Здесь даже не стоит сомневаться и рассуждать на эту тему. Конечно, ему придется непросто. Но чемпионат Сергей доработает до конца.