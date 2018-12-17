Семак: «Зениту» достался непростой жребий. Изначально не хотели играть с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не хотел встречаться с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф турнира, по итогам которой петербуржцам достался в соперники стамбульский клуб.

«Нам достался непростой жребий. Даже несмотря на то, что соперник в чемпионате Турции переживает не лучшие времена, состав у них по именам очень приличный и играть на выезде будет достаточно сложно. Так что нас ждут очень трудные матчи.

Я думаю, «Фенербахче» все-таки был в списке не самых желаемых. Когда мы предварительно смотрели на список возможных оппонентов, с ними сыграть не очень хотелось.

Буду ли консультироваться с Мирчей Луческу, работающим сейчас в Турции? Думаю, что да. Конечно, свяжемся, поговорим. Всегда рад слышать Мирчу, мы большим удовольствием общаемся, когда выпадает такая возможность», – сказал Семак.