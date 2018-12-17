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    Семак: «Зениту» достался непростой жребий. Изначально не хотели играть с «Фенербахче»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не хотел встречаться с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф турнира, по итогам которой петербуржцам достался в соперники стамбульский клуб.

    «Нам достался непростой жребий. Даже несмотря на то, что соперник в чемпионате Турции переживает не лучшие времена, состав у них по именам очень приличный и играть на выезде будет достаточно сложно. Так что нас ждут очень трудные матчи.

    Я думаю, «Фенербахче» все-таки был в списке не самых желаемых. Когда мы предварительно смотрели на список возможных оппонентов, с ними сыграть не очень хотелось.

    Буду ли консультироваться с Мирчей Луческу, работающим сейчас в Турции? Думаю, что да. Конечно, свяжемся, поговорим. Всегда рад слышать Мирчу, мы большим удовольствием общаемся, когда выпадает такая возможность», – сказал Семак.

    Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»

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    17.12.2018 16:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 20 часов назад

      В этом сезоне " Зениту" кто не попади, но игры на выезде -- это похороны. По именам состав "Фенера" солидный не только для чемпионата Турции, но по игре явный кризис и команда в зоне вылета. Но это не должно расхолаживать, в еврокубках иностранные клубы играют иначе, наши клубы уже не раз обжигались.

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      Рейтинг: +160

      klimovich 21 час назад

      Все, что нужно знать о силе РПЛ. Спартак слетает примерно 9-ой команде Австрии и 16-ой Испании, Зенит, говорит, что команда, занимающая 19-ое !(!!!!) место в Турции является нежелательным соперником. ВАм что нужно было команду по уровню середняка второго турецкого дивизиона? Напомнило слова тренера сборной Белоруссии после жеребьевки Лиги Наций, когда они попали в группу с Молдовой, Люксембургом и Сан-Марино: "Нам досталась сложная группа". Наглядно о деградации Белорусской сборной.

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      Рейтинг: +716

      Urry 21 час назад

      все нормально

      0
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      Рейтинг: +73

      латунный сепаратист 21 час назад

      начали плакатся карасёв не будет судить вылетят

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      Рейтинг: +351

      Nekit92 21 час назад

      Так же и турки у него по Зениту проконсультируются

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      Рейтинг: +41692

      zigbert 22 часа назад

      Да нормально ,Фенербахче на грани вылета в турецком чемпионате.

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      Рейтинг: +262

      DMитрий 22 часа назад

      Я считаю такие разговоры в СМИ вообще недопустимы для представителей клуба. Это болельщики могут хотеть или не хотеть "в курилке", а клуб должен выдавать уверенность и показывать боеготовность к любому сопернику и принимать его как данность. Вы еще с дрожащими коленями на поле выйдите, заикаясь подпивая гимн.

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      Рейтинг: +2725

      порт 22 часа назад

      На пенсионера надейся, но и сам не плошай.

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