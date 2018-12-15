Бундеслига. «Бавария» забила четыре гола «Ганноверу-96», «Боруссия» М сыграла вничью с «Хоффенхаймом»

«Боруссия» М в гостях сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче 15-го тура Бундеслиги. Хозяева с 23 очками поднялись на шестое место в таблице, гости с 30-ю очками идут вторыми.

В другом матче «Бавария» разгромила «Ганновер-96» со счетом 4:0. Мюнхенцы с 30-ю очками идут на третьей строчке. «Ганновер» с 10-ю очками занимает последнее место.

Результаты других матчей:

Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

Ганновер-96 – Бавария – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Киммих, 2; 0:2 – Альба, 29; 0:3 – Гнарби, 53; 0:4 – Левандовски, 62.

Хоффенхайм – Боруссия М – 0:0

Фортуна – Фрайбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Айхан, 55; 2:0 – Айхан, 79.

Аугсбург – Шальке-04 – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Грегорич, 13; 1:1 – Калиджури, 52.

Штутграт – Герта – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Миттельштадт, 38; 1:1 – Гомес, 64; 2:1 – Гомес, 76.

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