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    • Бундеслига. «Бавария» забила четыре гола «Ганноверу-96», «Боруссия» М сыграла вничью с «Хоффенхаймом»

    Бундеслига. «Бавария» забила четыре гола «Ганноверу-96», «Боруссия» М сыграла вничью с «Хоффенхаймом»

    «Боруссия» М в гостях сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче 15-го тура Бундеслиги. Хозяева с 23 очками поднялись на шестое место в таблице, гости с 30-ю очками идут вторыми.

    В другом матче «Бавария» разгромила «Ганновер-96» со счетом 4:0. Мюнхенцы с 30-ю очками идут на третьей строчке. «Ганновер» с 10-ю очками занимает последнее место.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

    Ганновер-96 – Бавария – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Киммих, 2; 0:2 – Альба, 29; 0:3 – Гнарби, 53; 0:4 – Левандовски, 62.

    Хоффенхайм – Боруссия М – 0:0

    Фортуна – Фрайбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Айхан, 55; 2:0 – Айхан, 79.

    Аугсбург – Шальке-04 – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Грегорич, 13; 1:1 – Калиджури, 52.

    Штутграт – Герта – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Миттельштадт, 38; 1:1 – Гомес, 64; 2:1 – Гомес, 76.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2018 19:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 декабря 2018, 20:42

      Салатнтца будет наша, без вариантов!

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      Рейтинг: +2789

      BlackMurder > borusse 16 декабря 2018, 05:57

      Подожди еще

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