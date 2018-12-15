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    • АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и возглавил таблицу

    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и возглавил таблицу

    «Манчестер Сити» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Эвертон» – 3:1.

    В составе хозяев забили нападающий Габриэль Жезус (дважды) и полузащитник Рахим Стерлинг. За «ирисок» голом отметился форвард Доминик Калверт-Льюин.

    Команда Хосепа Гвардиолы набрала 44 очка и вышла на первое место в турнирной таблице. Прежний лидер «Ливерпуль» проведет встречу 17-го тура завтра – на «Энфилде» против «Манчестер Юнайтед».

    Англия. Премьер-лига. 17-й тур

    Манчестер Сити – Эвертон – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жезус, 22; 2:0 – Жезус, 50; 2:1 – Калверт-Льюин, 65; 3:1 – Стерлинг, 68.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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    15.12.2018 17:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 15 декабря 2018, 20:00

      Не на долго возгласил)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 15 декабря 2018, 18:02

      Ожидаемая победа!!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 15 декабря 2018, 17:48

      Кто бы сомневался

      9
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