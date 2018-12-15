АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и возглавил таблицу

«Манчестер Сити» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Эвертон» – 3:1.

В составе хозяев забили нападающий Габриэль Жезус (дважды) и полузащитник Рахим Стерлинг. За «ирисок» голом отметился форвард Доминик Калверт-Льюин.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 44 очка и вышла на первое место в турнирной таблице. Прежний лидер «Ливерпуль» проведет встречу 17-го тура завтра – на «Энфилде» против «Манчестер Юнайтед».

Англия. Премьер-лига. 17-й тур

Манчестер Сити – Эвертон – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жезус, 22; 2:0 – Жезус, 50; 2:1 – Калверт-Льюин, 65; 3:1 – Стерлинг, 68.

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