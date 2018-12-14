Экс-игрок «Зенита»: «С нынешней полузащитой команде не помогли бы и Марадона с Пеле»

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов высказал мнение об игре петербургской команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со «Славией». Сине-бело-голубые уступили в этой встрече со счетом 0:2.

«Если у тебя в команде нет умных полузащитников, центральных, крайних, атакующих, то хоть Дзюба у тебя в нападении будет играть, хоть Марадона, хоть Пеле, все равно ничего не сделает. Никто не отменял закон, который гласит, что какая у тебя полузащита, такая и команда. Сам же Дзюба говорит, что у нас футболистов много, только качества им не хватает. Так этими словами Артем сам расписывается в своем бессилии: если под ним никого, то и он ничего сделать не может.

В еврокубках мы увидели настоящий провал. В Лиге Европы провалился «Спартак», «Локомотив» — в Лиге чемпионов. Спрашивается, зачем так рвался к чемпионству? Получил удовольствие только от игры армейцев в Мадриде. И пускай говорят, что соперник не настроился. Но в истории останется ЦСКА, Чалов, молодые ребята, сумевшие разгромить «Реал» в Мадриде»,– заявил Чухлов.