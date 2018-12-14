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    • Экс-игрок «Зенита»: «С нынешней полузащитой команде не помогли бы и Марадона с Пеле»

    Экс-игрок «Зенита»: «С нынешней полузащитой команде не помогли бы и Марадона с Пеле»

    Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов высказал мнение об игре петербургской команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со «Славией». Сине-бело-голубые уступили в этой встрече со счетом 0:2.

    «Если у тебя в команде нет умных полузащитников, центральных, крайних, атакующих, то хоть Дзюба у тебя в нападении будет играть, хоть Марадона, хоть Пеле, все равно ничего не сделает. Никто не отменял закон, который гласит, что какая у тебя полузащита, такая и команда. Сам же Дзюба говорит, что у нас футболистов много, только качества им не хватает. Так этими словами Артем сам расписывается в своем бессилии: если под ним никого, то и он ничего сделать не может.

    В еврокубках мы увидели настоящий провал. В Лиге Европы провалился «Спартак», «Локомотив» — в Лиге чемпионов. Спрашивается, зачем так рвался к чемпионству? Получил удовольствие только от игры армейцев в Мадриде. И пускай говорят, что соперник не настроился. Но в истории останется ЦСКА, Чалов, молодые ребята, сумевшие разгромить «Реал» в Мадриде»,– заявил Чухлов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    14.12.2018 10:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 15 декабря 2018, 10:16

      Нормальная полузащита ! Паредес , Кузяев ,выдвинутый вперед Ерохин ! Да , края очень слабы , особенно Шатов , да и Мак !....а вот защиты и нападающих-нет! Убогая игра на Дзюбу может принести результат в одном , двух матчах ! и всё!

      0
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy > САДЫЧОК 15 декабря 2018, 10:20

      Бл9 какой ты все таки неадекватный и всегда на псевдо атаки минусами отвечу тем же амеба недоношенная

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 декабря 2018, 15:24

      Чухлов прав ! Приписанных к Зениту докуя -- качества и толку никуя ! Срочно избавиться от балласта -- НАДО ОДИН РАЗ ОТРУБИТЬ КАК СЛЕДУЕТ -- ЧЕМ ВЫЩИПЫВАТЬ ГОДАМИ !!! В составе только качественные игроки !

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС 14 декабря 2018, 14:58

      За зимний перерыв Семак получит столько времени для работы с командой. сколько не имел до этого. За предыдущие полгода он должен был понять, что представляют доставшиеся ему футболисты. Если ещё селекционная служба сработает точно на пожелания главного тренера, то увидим, какой Семак тренер. Пока Зенит выглядит, как клуб, где царит организационный хаос. В команде большей частью случайные игроки, которыми руководит неопытный тренер, при полном равнодушии клубного руководства. Только безусловная поддержка болельщиков на стадионе выглядит чем-то основательным. Лидерство Зенита в ЧР и победа на групповом этапе ЛЕ, как парадокс футбольного бытия..

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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 > ДВС 14 декабря 2018, 17:21

      чтобы всё это разгрести что натворили Фурсенко и его предшественники понадобится не один год чтобы Зенит стал прежним конкурентно-способным клубом и я не уверен справится ли с этим Семак и дадут ли ему это сделать ведь наверняка у него есть враги в руководстве команды

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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 14 декабря 2018, 14:20

      ...не помогли бы и Пеле и Марадона,да даже Дзюба бы не помог!!!(поймите правильно). Молодец Чухлов,наверное и ты не помог БЫ . Стыдно за Зенит,за Локомотив стыдно. Про Спартак лучше промолчу.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 декабря 2018, 14:17

      Про молодежь ЦСКА всё правильно. Это - пример как нужно дерзать и бороться, и знаковый факт в биографии. Про Артема тоже правильно - у нас футболистов и тренеришек много, только качества ему не хватает.

      1
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      Рейтинг: +4127

      Kollljan 14 декабря 2018, 14:01

      Так вот для этого и нужна зимняя пауза. Усилить команду где надо, избавится от тех, от кого надо, наладить игру и снова в бой.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 11:04

      То же можно сказать о защите и нападении. Странно видеть, как игроки стоят и ждут как сыграет их партнер. На помощь и подстраховку никто не идет. Единоборства проигрываются, пас неточный. Смольников дважды выходил на ударную позицию, ему кто помог? Это все тренерские проблемы - организовать и сплотить. А что мы видели на поле? Сброд посредственных игрочишек, привыкших проигрывать середнякам и аутсайдерам.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 декабря 2018, 10:52

      А защита лучше ?...

      2
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 14 декабря 2018, 10:47

      Согласен!

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