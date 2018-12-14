Классон: «Посмотрим, кто попадется «Краснодару» в жеребьевке. Надо пройти первого соперника»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон подвел итоги гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Севильи». Российская команда проиграла в этой встрече со счетом 0:3 и заняла второе место в своей группе.

«Конечно, мы все огорчены результатом. Два быстрых гола оказались для нас слишком серьезной проблемой. Второй тайм оказался не лучше первого, но мы хотя бы боролись до конца.

Почему не повторили домашний успех с «Севильей»? Всегда тяжело играть здесь, в Испании. И два гола Бен-Йеддера оказались слишком дешевыми. Мы не должны допускать такого с командами вроде «Севильи».

Настроен победить в ЛЕ и в РПЛ? Нет, я не заглядываю так далеко. Посмотрим, кто нам попадется в жеребьевке. Надо пройти первого соперника, других целей у нас пока нет. С шансами в чемпионате — то же самое. Не думаю о том, как бы нам выиграть золото. Думаю о следующей игре — постараемся победить в каждой», – сказал Классон.