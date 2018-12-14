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    • Классон: «Посмотрим, кто попадется «Краснодару» в жеребьевке. Надо пройти первого соперника»

    Классон: «Посмотрим, кто попадется «Краснодару» в жеребьевке. Надо пройти первого соперника»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон подвел итоги гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Севильи». Российская команда проиграла в этой встрече со счетом 0:3 и заняла второе место в своей группе.

    «Конечно, мы все огорчены результатом. Два быстрых гола оказались для нас слишком серьезной проблемой. Второй тайм оказался не лучше первого, но мы хотя бы боролись до конца.

    Почему не повторили домашний успех с «Севильей»? Всегда тяжело играть здесь, в Испании. И два гола Бен-Йеддера оказались слишком дешевыми. Мы не должны допускать такого с командами вроде «Севильи».

    Настроен победить в ЛЕ и в РПЛ? Нет, я не заглядываю так далеко. Посмотрим, кто нам попадется в жеребьевке. Надо пройти первого соперника, других целей у нас пока нет. С шансами в чемпионате — то же самое. Не думаю о том, как бы нам выиграть золото. Думаю о следующей игре — постараемся победить в каждой», – сказал Классон.

    Источник: Sport24

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    14.12.2018 08:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 14:51

      Провалили начало матча. Отсюда и начались все беды.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 декабря 2018, 10:01

      Готовьтесь к матчам на тренировках, а не в раздаче интервью журналистам...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 09:32

      Так первый гол организовали лично вратарь и Кабура,второй тоже все "классно отработали",а волейбольный приём Рамиреса был хорош... Ничего "Краснодару" не светит в плей-офф.Команда выдала то,на что способна.Это болезнь роста. Это наша "Голландия":Игра есть,а титулов-нет.

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 14 декабря 2018, 09:01

      Будет тяжело, но надо превозмочь себя. В прошедшей игре вы не были похожи сами на себя. Скованность, большое число ошибок, неуверенность.

      3
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