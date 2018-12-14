Михаил Кержаков: «Зенит» вышел из группы с первого места. Задачу выполнили»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий после матча со «Славией» в Лиге Европы. Петербуржцы уступили в этой встрече со счетом 0:2, но вышли из группы с первого места.

– Вышли из группы с первого места, задачу выполнили.

— С мотивацией у «Зенита» сегодня были проблемы?

— Да нет, у нас все нормально с мотивацией было – дали поиграть тем, кто получал мало игрового времени.

— На ваш взгляд, авторитет лидера группы пошатнулся?

— Я думаю, что нет, мы же выполнили задачу.

— Сегодня «Славия», видимо, была супермотивирована?

— Это неплохая команда, но с ними можно было играть. Для них это был решающий матч, но мы, думаю, не показали всех своих качеств. Потом разберемся.