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    • Михаил Кержаков: «Зенит» вышел из группы с первого места. Задачу выполнили»

    Михаил Кержаков: «Зенит» вышел из группы с первого места. Задачу выполнили»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий после матча со «Славией» в Лиге Европы. Петербуржцы уступили в этой встрече со счетом 0:2, но вышли из группы с первого места.

    – Вышли из группы с первого места, задачу выполнили.

    — С мотивацией у «Зенита» сегодня были проблемы?

    — Да нет, у нас все нормально с мотивацией было – дали поиграть тем, кто получал мало игрового времени.

    — На ваш взгляд, авторитет лидера группы пошатнулся?

    — Я думаю, что нет, мы же выполнили задачу.

    — Сегодня «Славия», видимо, была супермотивирована?

    — Это неплохая команда, но с ними можно было играть. Для них это был решающий матч, но мы, думаю, не показали всех своих качеств. Потом разберемся.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    14.12.2018 08:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +616

      smersh45 14 декабря 2018, 14:46

      как бы сказал наш уважаемый комментатор Озеров Юрий Николаевич - такой футбол нам не нужен !

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 14:40

      Хотя задача и выполнена ,работы не початый край.

      2
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      Рейтинг: +19

      Ментор 14 декабря 2018, 14:24

      Мотивирована не мотивирована, просто Славия выше классом и доказала ещё в первой игре. Сегодня Зенит вместе с тренером это какое то недоразумение начиная с вратаря и кончая нападающим. Шатов уходил с поля не вспотев, Маркизио и Эрнани игроки даже не первого дивизиона, что будет дальше могу предсказать - вылет в след. круге, четвёртое место в ЧР.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 14 декабря 2018, 12:23

      Выход из группы и пол-сезона - это ещё не результат! Мы прошлый год, в отличии от вас, не забыли!!!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 10:07

      Задачу выполнили, хоть и обосрались.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 декабря 2018, 09:50

      В плей-офф задача с ответом не сойдётся...

      2
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      Рейтинг: +5035

      neveldomha 14 декабря 2018, 09:05

      Шикарная отмазка. Выполнили задачу. Тогда нечего было вообще ездить. Какая разница 2-0 или 3-0. Хотя бы сэкономили, уроды.

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС > neveldomha 15 декабря 2018, 18:54

      Посмотрели резерв, если появилась такая возможность.

      0
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 14 декабря 2018, 09:03

      Вас и дома Славия возила. Отскочили тогда....

      1
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 14 декабря 2018, 08:41

      во что превратили Зенит просто ужас, Семак Фурсенко валите в отставку

      3
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      Рейтинг: +7059

      mamba9090909 > Garrincha58 14 декабря 2018, 10:23

      А во что превратили остальные клубы? Локо, ЦСКА, Спартак...........?

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Garrincha58 14 декабря 2018, 12:25

      Тут дружище весь российский футбол слили в клозет...

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