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    • Лига Европы. «Арсенал» и «Спортинг» вышли в плей-офф из группы E

    Лига Европы. «Арсенал» и «Спортинг» вышли в плей-офф из группы E

    Гол нападающего Александра Лаказетта принес «Арсеналу» победу над «Карабахом» в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы. Команда Унаи Эмери оформила выход в плей-офф с первого места.

    Вторую строчку занял «Спортинг», который в параллельной встрече обыграл «Ворсклу».

    Лига Европы. Группа C. 6-й тур

    Арсенал (Англия) – Карабах (Азербайджан) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Лаказетт, 17.

    Спортинг (Португалия) – Ворскла (Украина) – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Монтеро, 17; 2:0 – Луиш, 35; 3:0 – Даллку, 44 (в свои ворота).

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    14.12.2018 01:00
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