Лига Европы. «Арсенал» и «Спортинг» вышли в плей-офф из группы E

Гол нападающего Александра Лаказетта принес «Арсеналу» победу над «Карабахом» в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы. Команда Унаи Эмери оформила выход в плей-офф с первого места.
Вторую строчку занял «Спортинг», который в параллельной встрече обыграл «Ворсклу».
Лига Европы. Группа C. 6-й тур
Арсенал (Англия) – Карабах (Азербайджан) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Лаказетт, 17.
Спортинг (Португалия) – Ворскла (Украина) – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Монтеро, 17; 2:0 – Луиш, 35; 3:0 – Даллку, 44 (в свои ворота).