Лига Европы. «Зенит» проиграл «Славии», но вышел в плей-офф с первого места

Да все нормально ,дотянули до перерыва а там глядишь и силы появятся ,и новые мысли.
Встреча заключительного тура группового этапа Лиги Европы «Славия» – «Зенит» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы на счету Яромира Жмрхаля и Мирослава Стоха.
Гол Джимми Бриана принес «Бордо» победу над «Копенгагеном» в параллельном матче.
В следующую стадию турнира вышли российская и чешская команды.
Лига Европы. Группа C. 6-й тур
Славия (Чехия)– Зенит (Россия) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Жмрхаль, 32; 2:0 – Стох, 41.
Славия: Коларж, Нгаду-Нгаджуй, Зелены, Кудела, Цоуфаль, Соучек, Гушбауэр, Олайинка, Змрхаль, Стох, Шкода (Траоре, 85).
Зенит: Кержаков, Нету, Мевля, Маммана, Набиуллин (Мак, 46), Смольников, Краневиттер, Эрнани, Маркизио, Шатов (Кузяев, 73), Заболотный (Дриусси, 46).
Предупреждения: Шкода, 25; Стох, 86 – Эрнани, 67.
Копенгаген (Дания) – Бордо (Франция) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Бриан, 74.