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    • Лига Европы. «Зенит» проиграл «Славии», но вышел в плей-офф с первого места

    Лига Европы. «Зенит» проиграл «Славии», но вышел в плей-офф с первого места

    Встреча заключительного тура группового этапа Лиги Европы «Славия»«Зенит» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы на счету Яромира Жмрхаля и Мирослава Стоха.

    Гол Джимми Бриана принес «Бордо» победу над «Копенгагеном» в параллельном матче.

    В следующую стадию турнира вышли российская и чешская команды.

    Лига Европы. Группа C. 6-й тур

    Славия (Чехия)– Зенит (Россия) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Жмрхаль, 32; 2:0 – Стох, 41.

    Славия: Коларж, Нгаду-Нгаджуй, Зелены, Кудела, Цоуфаль, Соучек, Гушбауэр, Олайинка, Змрхаль, Стох, Шкода (Траоре, 85).

    Зенит: Кержаков, Нету, Мевля, Маммана, Набиуллин (Мак, 46), Смольников, Краневиттер, Эрнани, Маркизио, Шатов (Кузяев, 73), Заболотный (Дриусси, 46).

    Предупреждения: Шкода, 25; Стох, 86 – Эрнани, 67.

    Копенгаген (Дания) – Бордо (Франция) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Бриан, 74.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    14.12.2018 00:53
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 12:21

      Да все нормально ,дотянули до перерыва а там глядишь и силы появятся ,и новые мысли.

      6
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      Рейтинг: +952

      Николай Живоглядов 14 декабря 2018, 09:51

      Друзья, приносим извинения за опечатку. Со "Славией", конечно, играли

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Николай Живоглядов 14 декабря 2018, 15:50

      С профессионализмом проблемы и это не исправить, сколько только не верных счётов указываете, но оперативно можно исправлять свои ляпы ?...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 14 декабря 2018, 09:05

      Спарта??? Вроде со Славией играли!??

      0
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 14 декабря 2018, 07:02

      Лучше в этом году не объявлять чемпиона России. А то в следующих раундах будет такое же позорище, как у Локомотива с Атлетико в прошлом году - 1-5 и 0-3. Никогда раньше чемпион страны не проигрывал противостояние с двумя крупными поражениями и такой разницей. В советское время вообще самая плохая разница чемпиона была -2

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 14 декабря 2018, 06:27

      Все влетели в сухую. Не красиво по отношению к футболу и болельщикам.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 14 декабря 2018, 05:14

      Зениту удачи,по весне! А болельщикам Зенита: "прежде,чем стебать московские клубы,за игру и соперников,посмотрите,на свой клуб "

      1
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      Рейтинг: +4127

      Kollljan > Ruryu 14 декабря 2018, 06:49

      Наш клуб завершил осеннюю стадию на первом месте в турнирной таблице чемпионата и на первом месте в подгруппе ЛЕ. А московские клубы где?

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Kollljan 14 декабря 2018, 13:06

      Что Вы,раньше времени,писькой меряетесь? До конца сезона,13 туров. Вышли в весеннюю стадию? Молодцы! Мы,поболеем за вас. Только не пойму другого: к чему,другие клубы обс....ть? Ну,прое..ал Спартак,свои шансы и возможности,так что,с этого? У вас,энурез начался? Или диарея замучила? Не нравятся распиареные московские клубы? Не читайте и не смотрите-пройдите мимо.

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 декабря 2018, 05:11

      Я болельщик Спартака всё же вступлюсь за Зенит.Очевидно было видно что парни не будут ломаться на поле.Из группы Питер вышел,задачу выполнил,больше пока ничего и не надо.Вот в плей- офф команде действительно нужно будет включаться на все 100%.Сейчас в паузе руководству и тренеру стоит подумать,поработать над ошибками,убрать ненужных и лишних накупленных ранее игроков,усилить и обновить несколько позиций и думаю к весне Зенит будет в порядке.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Krossmen73 14 декабря 2018, 09:12

      ))) Как болельщик " Зенита" я бы им вломил. Они только одну приличную игру показали на выезде, обыграв при Манчини "Реал- Соседад" 3:1. "Бней Иегуда" и "Вардар" это были не соперники. А дальше одни пролёты или вымученная ничья, как и такие же победы в нынешнем чемпионате. Игры нет, а с ней и результата не будет, 1/8 финала потолок в ЛЕ с такой игрой вообще, а на выезде полный трындец.

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Рубик Докоян 15 декабря 2018, 05:18

      Эээхх...Согласен с Вами,уважаемый.Вы всё правильно написали.Просто хотелось немного приободрить поклонников Зенита.Команде очевидно нужны перемены.Только вот какие?Убирать Семака и искать другого?Или провести тотальный "субботник" наведя порядок среди игроков,встряхнув их и убрать лишних?Так вроде бы даже при отсутствии внятной игры Питер идёт в лидерах,да и в плей-офф кубка вышел.Формально вроде бы и придраться не к чему.В общем вопросов больше чем ответов.Всё точно так же как и у моих красно-белых...Хочется всё же чтобы наши российские клубы были не для "внутреннего" пользования...Ладно.Время всё покажет...

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 14 декабря 2018, 05:03

      Бомбардир такой бомбардир...

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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 14 декабря 2018, 02:54

      На поле было стадо

      2
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka > ALEX ML 14 декабря 2018, 05:58

      любезный,прошу уточнить-стадо гордых оленей или или тупых баранов???

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      Рейтинг: +915

      спанчес > koli4ka 14 декабря 2018, 09:37

      стадо горных баранов

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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 14 декабря 2018, 09:38

      и тупых оленей

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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML > koli4ka 14 декабря 2018, 16:33

      Стадо безразличных миллионеров

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 02:32

      Досталось Семаку прошлогоднее наследство, да еще стареющий Маркизио. Чего думаете, г-н Фурсенка, с этим составом можно что-то делать? Разберитесь кто набрал, сколько платят этому сброду... Или опять 5-е место по весне?

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > prezent2017 14 декабря 2018, 06:20

      За время когда спонсором Зенита стал Газпром- это самый слабый состав по игрокам и их потенциалу к сожалению.

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