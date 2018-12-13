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    • «Спартак» набрал 1 очко в ЛЕ при Каррере, 4 при Рианчо и 0 при Кононове

    «Спартак» набрал 1 очко в ЛЕ при Каррере, 4 при Рианчо и 0 при Кононове

    «Спартак» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы уступил «Вильярреалу» со счетом 0:2.

    Поражение стало для главного тренера красно-белых Олега Кононова вторым за время в клубе – прежде команда проиграла «Рапиду» 1:2.

    С его предшественником Раулем Рианчо, занимавшим должность и.о. главного тренера в октябре-ноябре, команда набрала четыре балла (победа 4:3 и ничья 0:0 с «Рейнджерс»).

    Массимо Каррера, с которым «Спартак» начинал сезон, в играх с «Рапидом» (0:2) и «Вильярреалом» (3:3) набрал один пункт.

    Хорошо, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    13.12.2018 23:25
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 декабря 2018, 01:10

      На багаже Карреры Спартак сыграл с Рейнджерс вничью в гостях и со скрипом победил дома.
      А дальше - вернулась ромашка и багаж закончился.

      4
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      Рейтинг: +29415

      JTherry 14 декабря 2018, 00:40

      Рианчо - эффективный менеджер по созданию "семейной обстановки в команде, но без секса"))))

      -2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 декабря 2018, 00:20

      Спартак, играй как раньше, у себя во дворе, и не лезь в Евротурниры!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2192

      Bozigit 13 декабря 2018, 23:56

      Верните Карреру

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 13 декабря 2018, 23:49

      Бредовая заметка

      0
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      ...
      Рейтинг: +9050

      vladik12 > babenko1977 14 декабря 2018, 00:02

      Сфигали баня сгорела? Альф - лучший!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 13 декабря 2018, 23:45

      Все нормально: ждём завтра новостей о желании европейских грандов прикупить Кутепова, Попова, глушакова и Педро Рошу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Eddyson 13 декабря 2018, 23:56

      Педро Роша за 10 евролямов пойдет, а Кутепов - за 20.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 13 декабря 2018, 23:34

      Провокация, товарищи, провокация)))

      0
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 13 декабря 2018, 23:30

      Исходя из сей новости, сейчас было бы логичнее всего прочитать в комментариях "крик израненной души": "ВЕРНИТЕ РИАНЧО!!!"
      ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > derrik2000 14 декабря 2018, 00:03

      Все-таки опять ты набухался.

      0
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > vladik12 14 декабря 2018, 00:07

      Шуруй дальше нутрий ешь, малолетка! )))))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 23:27

      Поэтому,очевидно, все спартачи за Карреру,продувшего и просвистевшего начало турнира.И,кстати,слившего и ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +876

      movie > Агасфер 13 декабря 2018, 23:30

      не все

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > movie 13 декабря 2018, 23:37

      Это делает им честь.Стадное чувство без самокритики-это убийственно.

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      Рейтинг: +876

      movie > Агасфер 13 декабря 2018, 23:39

      я тут с этой самокритикой в хорошие минуса попал)

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