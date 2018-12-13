«Спартак» набрал 1 очко в ЛЕ при Каррере, 4 при Рианчо и 0 при Кононове

«Спартак» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы уступил «Вильярреалу» со счетом 0:2.

Поражение стало для главного тренера красно-белых Олега Кононова вторым за время в клубе – прежде команда проиграла «Рапиду» 1:2.

С его предшественником Раулем Рианчо, занимавшим должность и.о. главного тренера в октябре-ноябре, команда набрала четыре балла (победа 4:3 и ничья 0:0 с «Рейнджерс»).

Массимо Каррера, с которым «Спартак» начинал сезон, в играх с «Рапидом» (0:2) и «Вильярреалом» (3:3) набрал один пункт.

Хорошо, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы