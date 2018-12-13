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    • Максименко, Глушаков и Зе Луиш — в стартовом составе «Спартака» на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

    Максименко, Глушаков и Зе Луиш — в стартовом составе «Спартака» на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

    «Вильярреал» и «Спартак» объявили стартовые составы на заключительный матч групповой стадии Лиги Европы.

    Вильярреал: Андрес, Гаспар, Альваро, Касерес, Руис, Жерар, Форнальс, Коста, Экамби, Фуэго, Чуквуэзе.

    Спартак: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Ломовицкий, Попов, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

    Встреча состоится на «Эль Мадригале» и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    13.12.2018 19:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 21:12

      Что то другое трудно и предположить в составе Спартака. Удачи!

      2
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      Рейтинг: +733

      xrrrx 13 декабря 2018, 20:51

      без Зобнина центр в жопе! на попова и глушака нет надежды. но больше некого ставить( так что удачи

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 декабря 2018, 20:22

      вперед, Спартак!

      1
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 13 декабря 2018, 20:21

      При определенном раскладе Спартак может выиграть группу. Достаточно выиграть у Вильярреала, а Рейнджерсу обыграть Рапид.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3438

      violator20 13 декабря 2018, 20:02

      Всё ожидаемо кроме Попова в центре,но ставить больше некого, Тимофеев очень слабо играл в последних своих матчах Фернандо видно не здоров(.Как же сейчас Зобы не хватает!Удачи тебе Спартак!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 20:01

      Противным свинкам-победы в матче с "Недо-реалом".Иначе тяжело будет оправдываться,после вылета из двух турниров УЕФАв одном сезоне,после наездов на ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 13 декабря 2018, 20:00

      Не понимаю за какие заслуги Попов в основе,а Игнатов опять на скамейке.Как бы не сник Михаил.

      2
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      Рейтинг: +33712

      oyabun > Amokachi14 13 декабря 2018, 20:33

      А я давно уже бью в набат - сгноят Михаила на лавке. Но народ говорит что на его позиции сейчас Глушаков. Так что пока Глушак в составем - у Игнатова нет шансов

      5
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 13 декабря 2018, 19:53

      МатчТВ опять Спартак прокатил?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > ilichkadr 13 декабря 2018, 20:01

      В одно время с "Краснодаром".

      0
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > Агасфер 13 декабря 2018, 20:09

      Я к тому, что не показывают. выбрали Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 13 декабря 2018, 19:52

      У испанцев второй состав, кроме Гаспара и Экамби

      5
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik > Skull_Boy 13 декабря 2018, 23:04

      Ну что второй состав обыграл или основной?)

      0
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