Максименко, Глушаков и Зе Луиш — в стартовом составе «Спартака» на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

«Вильярреал» и «Спартак» объявили стартовые составы на заключительный матч групповой стадии Лиги Европы.

Вильярреал: Андрес, Гаспар, Альваро, Касерес, Руис, Жерар, Форнальс, Коста, Экамби, Фуэго, Чуквуэзе.

Спартак: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Ломовицкий, Попов, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

Встреча состоится на «Эль Мадригале» и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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