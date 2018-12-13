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    • «Спартак» на выезде сыграет с «Вильярреалом» в матче Лиги Европы

    «Спартак» на выезде сыграет с «Вильярреалом» в матче Лиги Европы

    Сегодня состоится заключительный матч группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Спартак».

    Для выхода в плей-офф турнира красно-белым необходимо выигрывать в этой встрече.

    Игра команд в Москве завершилась вничью – 3:3.

    Матч «Вильярреал» – «Спартак» начнется в 20:55 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2018 20:35
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 13 декабря 2018, 21:58

      Вообщем понятно все. спартачок в пролете следом за Локо и Цска. Остается надеятся на турецкий клуб, что даст отпор Стандарту.

      0
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      Рейтинг: +174

      RealGirl61 13 декабря 2018, 21:42

      Сегодня ,конечно рассчитывала на победу наших команд...Но Краснодар словил за 10 минут 2 мяча,Спартак 1.Надеюсь на второй тайм

      0
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      Рейтинг: +3560

      aaaaahhhh 13 декабря 2018, 21:35

      Смотрю я на Спартак, и такое чувство что они мяча боятся или вообще в первый раз его видят.

      2
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 13 декабря 2018, 20:51

      █ ｡◕‿ ◕｡ █ ПОБЕДЫ СПАРТАКУ❤❤❤КРАСНОДАРУ И ЗЕНИТУ-۞ ۞-‘РОССИЯ ВПЕРЕД-۞ ۞-███▬▬☆

      3
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 13 декабря 2018, 15:11

      УДАЧИ !!!! знаю что совершил ошибку, но я поставил на вас сегодня, не подведите ))))

      5
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > uS_Number oNe 13 декабря 2018, 15:23

      Удачи тебе , ставил я на Спартак , не повезло тогда.

      3
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      Рейтинг: +594

      спартач-тверь 13 декабря 2018, 14:59

      Желаю, чтобы все!

      5
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 декабря 2018, 14:03

      Возможно, что пара десятков косариков уйдёт в пользу букмекеров, но это будут деньги за ЦСКА ! А возможно и нет... Тогда первое безумство вполне оправдает второе! За Спартак и на Спартак!(Решительно попрошу не пускать на поле Валидолъ!)

      4
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 13:17

      Главное не делать ошибок в обороне. Удачи Спартаку.

      9
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 декабря 2018, 12:22

      чуда не будет,максимум ничья.

      0
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      Рейтинг: +3438

      violator20 13 декабря 2018, 11:16

      Будем верить в Спартак! Очень волнует центр поля.Если Глушаков там в последних матчах играл почти без ошибок, то Тимофеев постоянно ошибался.Надеюсь Фернандо выздоровел.Ну а на фланг защиты вместо Комарова рассчитываю что Кононов поставит Мельгарехо вместо травмированного Комарова, а не Петковича.Все-таки выбор атакующих полузащитников в Спартаке есть.

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