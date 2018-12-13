«Спартак» на выезде сыграет с «Вильярреалом» в матче Лиги Европы

Вообщем понятно все. спартачок в пролете следом за Локо и Цска. Остается надеятся на турецкий клуб, что даст отпор Стандарту.
Сегодня состоится заключительный матч группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Спартак».
Для выхода в плей-офф турнира красно-белым необходимо выигрывать в этой встрече.
Игра команд в Москве завершилась вничью – 3:3.
Матч «Вильярреал» – «Спартак» начнется в 20:55 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
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