«Спартак» на выезде сыграет с «Вильярреалом» в матче Лиги Европы

Сегодня состоится заключительный матч группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Спартак».

Для выхода в плей-офф турнира красно-белым необходимо выигрывать в этой встрече.

Игра команд в Москве завершилась вничью – 3:3.

Матч «Вильярреал» – «Спартак» начнется в 20:55 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!