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    «Милан» может купить Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в сферу интересов «Милана».

    Итальянский клуб продолжает искать нападающего после срыва трансфера Златана Ибрагимовича из «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Ранее в числе других претендентов на усиление атаки миланцев назывались Дивок Ориги, Даниэль Старридж (оба – «Ливерпуль»), Венсан Янссен («Тоттенхэм») и Фабио Квальярелла («Сампдория»).

    В текущем сезоне Рэшфорд принял участие в 18-ти матчах «МЮ», отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.

    Источник: Express

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    12.12.2018 16:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 12 декабря 2018, 19:04

      у китайцев нету деньгов???мои тапки уже мокры...

      0
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 12 декабря 2018, 18:53

      а хватит ли деньжат и второй раз их за нарушение ффп не простят

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 17:52

      У них денег на его покупку не хватит чтобы вписаться в ФФП. Да и не уйдёт он из АПЛ.

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