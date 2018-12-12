«Милан» может купить Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед»

у китайцев нету деньгов???мои тапки уже мокры...
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в сферу интересов «Милана».
Итальянский клуб продолжает искать нападающего после срыва трансфера Златана Ибрагимовича из «Лос-Анджелес Гэлакси».
Ранее в числе других претендентов на усиление атаки миланцев назывались Дивок Ориги, Даниэль Старридж (оба – «Ливерпуль»), Венсан Янссен («Тоттенхэм») и Фабио Квальярелла («Сампдория»).
В текущем сезоне Рэшфорд принял участие в 18-ти матчах «МЮ», отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.