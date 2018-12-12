«Спартак» выпустил календарь на 2019 год. В нем нет Глушакова, Комбарова, Ещенко и Реброва

В интернет-магазине «Спартака» в продаже появился перекидной календарь с названием «Жить игрой». Его стоимость составляет 690 рублей.

Каждый из 12-ти месяцев в нем представляют разные футболисты москвичей: голкипер Александр Максименко, защитники Илья Кутепов, Николай Рассказов, Самуэль Жиго. Георгий Джикия и Сальваторе Боккетти, полузащитники Лоренцо Мельгарехо, Фернандо, Роман Зобнин и Софьян Ханни, нападающие Зе Луиш и Луис Адриано.

В календаре не оказалось вратаря Артема Реброва, защитников Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова и капитана команды Дениса Глушакова.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.