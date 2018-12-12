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    • «Спартак» выпустил календарь на 2019 год. В нем нет Глушакова, Комбарова, Ещенко и Реброва

    «Спартак» выпустил календарь на 2019 год. В нем нет Глушакова, Комбарова, Ещенко и Реброва

    В интернет-магазине «Спартака» в продаже появился перекидной календарь с названием «Жить игрой». Его стоимость составляет 690 рублей.

    Каждый из 12-ти месяцев в нем представляют разные футболисты москвичей: голкипер Александр Максименко, защитники Илья Кутепов, Николай Рассказов, Самуэль Жиго. Георгий Джикия и Сальваторе Боккетти, полузащитники Лоренцо Мельгарехо, Фернандо, Роман Зобнин и Софьян Ханни, нападающие Зе Луиш и Луис Адриано.

    В календаре не оказалось вратаря Артема Реброва, защитников Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова и капитана команды Дениса Глушакова.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Официальный интернет-магазин ФК «Спартак»

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    12.12.2018 13:42
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +41

      thereddog 13 декабря 2018, 20:17

      Я так понимаю ОПГ ромашка теперь переходи в команду манагеров ))) Получили повышение статуса.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 13 декабря 2018, 05:03

      Ну и что? Додумывать мы должны сами?

      0
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 12 декабря 2018, 23:45

      такой календарь должен печататься на каждой странице, на первой фото игрока, а на другой стороне - ромашка, на которой гадают и отрывают лепестки: уйдут - не уйдут...

      0
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 12 декабря 2018, 18:54

      значит от них будут скоро избавляться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY 12 декабря 2018, 17:46

      А Федун там есть? Вот бы в туже группу....

      0
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      Рейтинг: +800

      Театрал > DOCTOR PENALTY 12 декабря 2018, 19:53

      Кто команду содержать будет?

      0
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      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY > Театрал 12 декабря 2018, 21:12

      тот, кто купит

      0
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 12 декабря 2018, 17:28

      Наверняка на фотках летних месяцев как бы невзначай присутствует хотя бы одна ромашка...

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 12 декабря 2018, 17:22

      Будет ещё выпущен наверное календарик" Умри в игре" ,где и окажутся Ребров,Ещенко,Комбаров,Глушаков и др.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 17:06

      Я ещё могу 13 игроков перечислить кого там нет и что ? В году 12 месяцев, а игроков 30 в составе "Спартака".

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 12 декабря 2018, 16:33

      Поддержка поддержкой, но денюжки врозь.

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 16:23

      Уж не намек ли это на 2019 год?

      6
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