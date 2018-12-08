Серия А. Дубль Милика помог «Наполи» разгромить «Фрозиноне»

«Наполи» в матче 16-го тура чемпионата Италии обыграл «Фрозиноне» со счетом 4:0. На счету нападающего Аркадиуша Милика дубль, полузащитники Петр Зелински и Адам Уна забили по голу.

Неаполитанцы с 35 очками остались на втором месте, сократив отставание от лидера «Ювентуса» до восьми пунктов. У «Фрозиноне» восемь баллов и предпоследнее место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур

Наполи – Фрозиноне – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Зелински, 7; 2:0 – Уна, 40; 3:0 – Милик, 68; 4:0 – Милик, 84.

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