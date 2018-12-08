РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Ростов», судья удалил трех игроков и Карпина

Гол нападающего Пола Антона принес «Крыльям Советов» победу над «Ростовом» в матче 17-го тура чемпионата России.

По ходу встречи красные карточки получили форвард Сергей Корниленко, защитник Рагнар Сигурдссон и хавбек Александр Гацкан. Также был удален главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

Самарский клуб набрал 17 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Ростовчане с 24-мя пунктами остались на шестой строчке.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Антон, 11 (с пенальти).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Зотов, 68), Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров (Бурлак, 46), Мияилович, Антон (Шейдаев, 82), Яковлев, Корниленко.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Гацкан, Юсупов (Паршивлюк, 70), Скопинцев, Зуев, Хаджикадунич (Кьяртассон, 65), Шомуродов, Сигурдарсон.

Предупреждения: Башкиров, 2; Корниленко, 26; Самарджич, 86 – Хаджикадунич, 10; Гацкан, 74; Ингасон, 90+4.

Удаления: Корниленко, 44 – Сигурдссон, 82; Гацкан, 86.

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