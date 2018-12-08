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    • РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Ростов», судья удалил трех игроков и Карпина

    РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Ростов», судья удалил трех игроков и Карпина

    Гол нападающего Пола Антона принес «Крыльям Советов» победу над «Ростовом» в матче 17-го тура чемпионата России.

    По ходу встречи красные карточки получили форвард Сергей Корниленко, защитник Рагнар Сигурдссон и хавбек Александр Гацкан. Также был удален главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

    Самарский клуб набрал 17 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Ростовчане с 24-мя пунктами остались на шестой строчке.

    Россия. Премьер-лига. 17-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Антон, 11 (с пенальти).

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Зотов, 68), Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров (Бурлак, 46), Мияилович, Антон (Шейдаев, 82), Яковлев, Корниленко.

    «Ростов»: Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Гацкан, Юсупов (Паршивлюк, 70), Скопинцев, Зуев, Хаджикадунич (Кьяртассон, 65), Шомуродов, Сигурдарсон.

    Предупреждения: Башкиров, 2; Корниленко, 26; Самарджич, 86 – Хаджикадунич, 10; Гацкан, 74; Ингасон, 90+4.

    Удаления: Корниленко, 44 – Сигурдссон, 82; Гацкан, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    08.12.2018 14:25
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    Комментарии48
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    • ...
      Рейтинг: +1189

      Argon 8 декабря 2018, 21:59

      С кем следующая игра у Ростова )))?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 8 декабря 2018, 18:10

      Не идет игра..
      Матч уж слишком боевой оказался..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 8 декабря 2018, 17:34

      Не принесет Карпин удачи "Ростову".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 16:46

      Картина маслом: "Крупный улов Карася в мутной воде на Волге."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 8 декабря 2018, 16:34

      рыба пи.дораст

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 8 декабря 2018, 16:31

      Карась второй матч косячит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 декабря 2018, 16:21

      Чего только в этой игре не было, только не было футбола и арбитража...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Виталий Орехов 8 декабря 2018, 16:32

      Да уж, отличились в последнем туре. Посмотрим, что КДК будет петь, но Григорянц со товарищи хорошо оба клуба оштрафуют, но особенно "Ростов".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 8 декабря 2018, 16:16

      сколько будет творится этот беспредел судей.команды готовяся тратятся деньги а какойто ******** судейка ручной делает игру.и все будут молчать потому что выгодно для кацапов тормазнуть ростов .москва может только у спартака отменять карточки.рыбу надо отстранить пожизненно.но у нас выгодны такие судейства.для гинеров и всякой шушары .на следущей недели цска локомотив спартак зенит и краснодар получат пистоны потому что там караси не судят

      3
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      ...
      Рейтинг: +13

      Олег Ульяновск > латунный сепаратист 8 декабря 2018, 20:58

      Не плачьте девчонки!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 8 декабря 2018, 15:53

      Таких судей ДЕБИЛОВ поискать нужно!!!

      5
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      Рейтинг: +1026

      Чехов на Садовой 8 декабря 2018, 15:44

      Судья п---арас. Карасёв, что с него взять. Вспомните его прежние косяки, косяки - это мягко говоря!!! А забивать, конечно, надо. Тем более такому колхозу.

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