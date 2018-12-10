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    • РПЛ. «Ахмат» обыграл «Арсенал» в последнем матче первой части чемпионата

    РПЛ. «Ахмат» обыграл «Арсенал» в последнем матче первой части чемпионата

    Сегодня, 10 декабря, 17-й тур закрылся матчем в Грозном, где «Ахмат» встретился с тульским «Арсеналом» (2:0).

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Раванелли, 34; 2:0 – Мбенг, 90+5.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сорокин, 8; 0:2 – Сорокин, 50; 1:2 – Паредес (с пенальти), 59.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Уфа – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Тилль, 14; 1:1 – Игнатьев, 26.

    Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Жоаозиньо, 12; 2:0 – Луценко, 44; 3:0 – Тетте, 61; 4:0 – Козлов, 72.

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Антон, 11 (с пенальти).

    ЦСКА (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Щенников, 2; 2:0 – Влашич, 15; 2:1 – Комолов, 54.

    Локомотив (Москва) – Оренбург – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Деспотович, 8; 1:1 – Фарфан, 76; 2:1 – Фарфан, 81.

    Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зе Луиш (с пенальти), 45+1; 0:2 – Адриано (с пенальти), 55; 0:3 – Зе Луиш, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2018 23:00
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 декабря 2018, 00:09

      Молодцы южане!!
      На мажоре уходят на перерыв..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8945

      GoLenaStop 10 декабря 2018, 23:14

      Сейчас тяжёлые игры, усталость, зима. Надо терпеть.
      Удачи всем, будьте сильными и добрыми.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 10 декабря 2018, 23:10

      Будем скучать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 18:49

      В последней игре тура трудно назвать победителя.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9

      kolyaschukin 10 декабря 2018, 05:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/poyas

      -4
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 декабря 2018, 22:34

      Остались А - А и три валидольных денька в кубках. Всем УДАЧИ и ПОБЕД !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 9 декабря 2018, 22:29

      Чет Радимова не видно и не слышно! Захворал небось?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +48

      Kapron64 9 декабря 2018, 22:28

      "Завершился 17-й тур РПЛ" О_о ?!?
      Завтра ещё матч Ахмат - Арсенал ! Кто вообще составляет заголовки на этом сайте?! =)

      0
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      Рейтинг: -2

      ccert 9 декабря 2018, 22:09

      Мужики, как ваши ставки? Не очень?
      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 декабря 2018, 20:57

      ;utv

      0
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