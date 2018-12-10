РПЛ. «Ахмат» обыграл «Арсенал» в последнем матче первой части чемпионата

Сегодня, 10 декабря, 17-й тур закрылся матчем в Грозном, где «Ахмат» встретился с тульским «Арсеналом» (2:0).

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Раванелли, 34; 2:0 – Мбенг, 90+5.

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сорокин, 8; 0:2 – Сорокин, 50; 1:2 – Паредес (с пенальти), 59.

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Краснодар – Уфа – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Тилль, 14; 1:1 – Игнатьев, 26.

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Жоаозиньо, 12; 2:0 – Луценко, 44; 3:0 – Тетте, 61; 4:0 – Козлов, 72.

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Антон, 11 (с пенальти).

ЦСКА (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Щенников, 2; 2:0 – Влашич, 15; 2:1 – Комолов, 54.

Локомотив (Москва) – Оренбург – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Деспотович, 8; 1:1 – Фарфан, 76; 2:1 – Фарфан, 81.

Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Зе Луиш (с пенальти), 45+1; 0:2 – Адриано (с пенальти), 55; 0:3 – Зе Луиш, 84.

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