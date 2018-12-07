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    • Агент Адриано: «Луис всегда говорил, что хочет вернуться в «Интернасьонал»

    Агент Адриано: «Луис всегда говорил, что хочет вернуться в «Интернасьонал»

    Жилмар Велоз, агент нападающего «Спартака» Луиса Адриано, прокомментировал информацию об интересе «Интернасьонала» к игроку.

    «Интер» всегда ищет больших игроков. Адриано всегда говорил, что хочет вернуться в «Интернасьонал». Такая вероятность есть. Он находится в списке игроков, за которым следит руководство. Переговоры могут начаться», – сказал

    Адриано – воспитанник «Интернасьонала», на профессиональном уровне он выступал за клуб с 2006 по 2007 год.

    Контракт Адриано с москвичами рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне он провел за «Спартак» 18 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Revista Colorado

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    07.12.2018 20:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 8 декабря 2018, 00:35

      Всё верно.Но он не говорил когда.
      А это меняет всю суть дела.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 7 декабря 2018, 23:48

      Продадут Адриано и купят Ильина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1080

      Красный май 7 декабря 2018, 23:16

      Адриано продадут, на вырученные средства + добавят много и купят Федю Смолова: он последней игрой заслужил.

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 декабря 2018, 21:24

      Нобель Арустамян: «Адриано — личный выбор Карреры. Ему важно, что Луис владеет русским языком». Статья за 11.01.2017 года. (https://matchtv.ru)
      Карреры нет. А что Андриано? Посмотрим, впереди зимнее трансферное окно.

      1
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