Агент Адриано: «Луис всегда говорил, что хочет вернуться в «Интернасьонал»

Жилмар Велоз, агент нападающего «Спартака» Луиса Адриано, прокомментировал информацию об интересе «Интернасьонала» к игроку.

«Интер» всегда ищет больших игроков. Адриано всегда говорил, что хочет вернуться в «Интернасьонал». Такая вероятность есть. Он находится в списке игроков, за которым следит руководство. Переговоры могут начаться», – сказал

Адриано – воспитанник «Интернасьонала», на профессиональном уровне он выступал за клуб с 2006 по 2007 год.

Контракт Адриано с москвичами рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне он провел за «Спартак» 18 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.