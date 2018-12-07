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    «Интернасьонал» хочет подписать Луиса Адриано

    «Интернасьонал» интересуется нападающим «Спартака» Луисом Адриано, сообщает ESPN.

    По словам агента 31-летнего футболиста Жилмара Велоза, клуб из Порту-Алегри хочет подписать бразильца в 2019 году.

    Адриано – воспитанник «Интернасьонала». Форвард выступал за этот клуб с 2006 по 2007 год.

    Контракт Адриано с москвичами рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне он провел за «Спартак» 18 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: ESPN

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    07.12.2018 18:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3877

      Кинстифа 8 декабря 2018, 13:57

      он же явно писал. что зарабатывает в клубах
      ... зачем ему терять столько бабла)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 21:17

      Если Адриано проявит желание ,но это маловероятно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 7 декабря 2018, 20:13

      Имею желание, но не имею грошей.
      Имею гроши, но не имею желания.
      Ни о чём.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 декабря 2018, 19:25

      2020 году ждите его

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +733

      xrrrx 7 декабря 2018, 19:00

      пока рано отпускать его. сейчас он хорошо играет

      2
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