«Интернасьонал» хочет подписать Луиса Адриано

«Интернасьонал» интересуется нападающим «Спартака» Луисом Адриано, сообщает ESPN.

По словам агента 31-летнего футболиста Жилмара Велоза, клуб из Порту-Алегри хочет подписать бразильца в 2019 году.

Адриано – воспитанник «Интернасьонала». Форвард выступал за этот клуб с 2006 по 2007 год.

Контракт Адриано с москвичами рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне он провел за «Спартак» 18 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.