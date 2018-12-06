Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Ни один игрок «Баварии» не попал в команду ноября Бундеслиги по версии Whoscored

    Ни один игрок «Баварии» не попал в команду ноября Бундеслиги по версии Whoscored

    Аналитический и статистический сайт Whoscored представил сборную ноября в Бундеслиге.

    В команду месяца вошли по три футболиста дортмундской «Боруссии» и менхенгладбахской «Боруссии», по два игрока из «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» и один представитель «Штутгарта».

    Вратарь: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»).

    Защитники: Лукаш Пищек, Дан-Аксель Загаду (оба – «Боруссия» Д), Тимо Баумгартль («Штутгарт»), Оскар Вендт («Боруссия» М).

    Полузащитники: Торган Азар, Алассан Плеа (оба – «Боруссия» М), Марко Ройс («Боруссия» Д), Керем Демирбай («Хоффенхайм»).

    Нападающие: Лука Йович, Себастьян Аллер (оба – «Айнтрахт»).

    Источник: Whoscored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2018 20:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 7 декабря 2018, 06:41

      Не все ладно в Баварском королевстве...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 декабря 2018, 21:40

      Что даёт этот рейтинг? Практически ничего, хотя для руководства Баварии лишний повод задуматься.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 