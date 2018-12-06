Ни один игрок «Баварии» не попал в команду ноября Бундеслиги по версии Whoscored

Аналитический и статистический сайт Whoscored представил сборную ноября в Бундеслиге.

В команду месяца вошли по три футболиста дортмундской «Боруссии» и менхенгладбахской «Боруссии», по два игрока из «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» и один представитель «Штутгарта».

Вратарь: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»).

Защитники: Лукаш Пищек, Дан-Аксель Загаду (оба – «Боруссия» Д), Тимо Баумгартль («Штутгарт»), Оскар Вендт («Боруссия» М).

Полузащитники: Торган Азар, Алассан Плеа (оба – «Боруссия» М), Марко Ройс («Боруссия» Д), Керем Демирбай («Хоффенхайм»).

Нападающие: Лука Йович, Себастьян Аллер (оба – «Айнтрахт»).