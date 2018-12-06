Пять игроков «Манчестер Сити» – в команде ноября в АПЛ по версии Whoscored

Давил Сильва
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Давил, давил, да невыдавил
Мы их душили-душили, душили-душили...
Аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал команду ноября в АПЛ.
В нее вошли пять футболистов «Манчестер Сити», по два игрока из «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» и по одному представителю «Кардиффа» и «Эвертона».
Вратарь: Уго Льорис («Тоттенхэм»).
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Сулейман Бамба («Кардифф»), Люка Динь («Эвертон»).
Полузащитники: Рахим Стерлинг, Давил Сильва, Бернарду Силва, Лерой Сане (все – «Манчестер Сити»).
Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).