Пять игроков «Манчестер Сити» – в команде ноября в АПЛ по версии Whoscored

Аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал команду ноября в АПЛ.

В нее вошли пять футболистов «Манчестер Сити», по два игрока из «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» и по одному представителю «Кардиффа» и «Эвертона».

Вратарь: Уго Льорис («Тоттенхэм»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Сулейман Бамба («Кардифф»), Люка Динь («Эвертон»).

Полузащитники: Рахим Стерлинг, Давил Сильва, Бернарду Силва, Лерой Сане (все – «Манчестер Сити»).

Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).