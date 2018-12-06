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    • Пять игроков «Манчестер Сити» – в команде ноября в АПЛ по версии Whoscored

    Пять игроков «Манчестер Сити» – в команде ноября в АПЛ по версии Whoscored

    Аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал команду ноября в АПЛ.

    В нее вошли пять футболистов «Манчестер Сити», по два игрока из «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» и по одному представителю «Кардиффа» и «Эвертона».

    Вратарь: Уго Льорис («Тоттенхэм»).

    Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Сулейман Бамба («Кардифф»), Люка Динь («Эвертон»).

    Полузащитники: Рахим Стерлинг, Давил Сильва, Бернарду Силва, Лерой Сане (все – «Манчестер Сити»).

    Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

    Источник: Whoscored

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    06.12.2018 16:43
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 декабря 2018, 21:00

      Давил Сильва
      =======
      Давил, давил, да невыдавил
      Мы их душили-душили, душили-душили...

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