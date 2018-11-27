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    Роналду почти вдвое опережает Месси по числу ударов в этом сезоне. У обоих игроков по девять голов в своих лигах

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду лидирует среди всех игроков топ-5 европейских лиг по числу ударов в этом сезоне. В матчах Серии А португалец нанес 93 удара по воротам соперников, забив при этом девять голов.

    Второе место занимает форвард «Дженоа» Кшиштоф Пентек (56 ударов, 10 голов). Замыкает тройку нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье (56 ударов, 7 голов).

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси располагается на седьмом месте. В активе у аргентинца 50 ударов и девять забитых мячей.

    Источник: Opta

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    27.11.2018 17:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +842

      vovan55 1 декабря 2018, 01:34

      не главное битьЮ главное забить...

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 27 ноября 2018, 22:07

      Это Криштиану, детка

      0
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      Рейтинг: +52

      de ligt 27 ноября 2018, 20:11

      Получается, Иммобиле с Месси эффективнее чем Роналду.

      3
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      Рейтинг: +906

      Football06 > de ligt 27 ноября 2018, 20:58

      Pentek top !!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 ноября 2018, 18:48

      видимо большинство ударов бестолковые ! а уж каждый штрафной в стенку !

      2
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