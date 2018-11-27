Роналду почти вдвое опережает Месси по числу ударов в этом сезоне. У обоих игроков по девять голов в своих лигах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду лидирует среди всех игроков топ-5 европейских лиг по числу ударов в этом сезоне. В матчах Серии А португалец нанес 93 удара по воротам соперников, забив при этом девять голов.

Второе место занимает форвард «Дженоа» Кшиштоф Пентек (56 ударов, 10 голов). Замыкает тройку нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье (56 ударов, 7 голов).

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси располагается на седьмом месте. В активе у аргентинца 50 ударов и девять забитых мячей.