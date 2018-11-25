РПЛ. «Спартак» обыграл «Крылья Советов», забив 2 гола за 2 минуты

Встреча 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Крылья Советов» завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

На гол Сергея Корниленко точными ударами ответили Софьян Ханни, Лоренцо Мельгарехо и Луис Адриано.

Красно-белые набрали 22 очка и поднялись с 10-го места в турнирной таблице на восьмое. Самарский клуб с 14-ю пунктами остался на 13-й строчке.

Матч стал для московского клуба первым под руководством главного тренера Олега Кононова.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Корниленко, 49; 1:1 – Ханни, 59; 2:1 – Мельгарехо, 60; 3:1 – Адриано, 90.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Ломовицкий (Мельгарехо, 56), Фернандо, Ханни, Зе Луиш (Зобнин, 72 – Попов, 84), Адриано.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Тигиев, Самараджич, Рохель, Башкиров, Антон, Яковлев (Молло, 74), Корниленко (Соболев, 63), Канунников (Ткачук, 18), Шейдаев.

Предупреждения: Зе Луиш, 47; Адриано, 88 – Башкиров, 9; Шейдаев, 83.

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