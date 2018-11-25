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    РПЛ. «Спартак» обыграл «Крылья Советов», забив 2 гола за 2 минуты

    Встреча 15-го тура РПЛ «Спартак»«Крылья Советов» завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

    На гол Сергея Корниленко точными ударами ответили Софьян Ханни, Лоренцо Мельгарехо и Луис Адриано.

    Красно-белые набрали 22 очка и поднялись с 10-го места в турнирной таблице на восьмое. Самарский клуб с 14-ю пунктами остался на 13-й строчке.

    Матч стал для московского клуба первым под руководством главного тренера Олега Кононова.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Корниленко, 49; 1:1 – Ханни, 59; 2:1 – Мельгарехо, 60; 3:1 – Адриано, 90.

    «Спартак»: Ребров, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Ломовицкий (Мельгарехо, 56), Фернандо, Ханни, Зе Луиш (Зобнин, 72 – Попов, 84), Адриано.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Тигиев, Самараджич, Рохель, Башкиров, Антон, Яковлев (Молло, 74), Корниленко (Соболев, 63), Канунников (Ткачук, 18), Шейдаев.

    Предупреждения: Зе Луиш, 47; Адриано, 88 – Башкиров, 9; Шейдаев, 83.

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    Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

    Источник: Бомбардир

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    25.11.2018 15:55
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    Комментарии183
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 25 ноября 2018, 22:38

      Удовольствие от матча в том, что Комбаров и Глушаков орали друг на друга. Видимо Кононов что-то такого сказал, раз "кореша" начали на поле ругаться из-за неточных передач. Но первым-то начал орать Глушаков, когда Навесов навесил по-Навесовски. Потом уже Комбарик сам наехал на Глушака. Начинаются внутреромашевские тёрки.)))

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 25 ноября 2018, 21:44

      Ладно, пусть разуются поросятки. Ведь подумать только! Они Самару обыграли! Пусть и при помощи Москалева...

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Леха из Твери 25 ноября 2018, 22:14

      Порадуемся,похрюкаем. А Вы,батенька,тусите и дальше в клубе "унылый свингер"

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 ноября 2018, 21:38

      достали судьи пора вводить ВАР

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > giluxa1963 25 ноября 2018, 21:42

      Пора вводить желтые и красные для судей, а Москалева, особенно, отправить офтальмологу.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 ноября 2018, 21:16

      Выдающийся тухляк.

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 25 ноября 2018, 20:59

      Несмотря на то, что судья чаще ошибался в пользу Спартака, имейте же мужество признать - Спартак играл лучше Самары. На самом деле это очень хорошо для российского футбола, что Кононов явно наладил атмосферу в команде. Кризис Спартака был глубокий и мог надолго затянуться. Ну и кто лучше Спартака играл бы в еврокубках из команд вне первой пятерки? Урал? Рубин?

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Вомбат 25 ноября 2018, 21:28

      Наладил конечно. Выпустив ромашку и ребров и глушак и ещенко. Вот они и радуются. Вот и атмосфера наладилась.Лучше бы молодеж продолжал наигрывать это будущее.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Вомбат 25 ноября 2018, 21:44

      Урал и Рубин вполне могли бы лучше. Но у Рубина проблемы с финансовым фэйр-плэй, так что он навряд-ли!

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > SPARTAK 85 25 ноября 2018, 21:51

      да он еще наиграет молодежь, просто надо было посмотреть и стариков в боевом режиме.

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      Рейтинг: +176

      Мудакам 25 ноября 2018, 19:49

      повезло, 2 гола за 2 минуты

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 25 ноября 2018, 19:45

      Некоторые,хвалят Ханни,но как-то сомнительно: старается,пытается... но,не Промес явно. Мельгарехо,более удачлив,когда выходит на замену. Смотрел фрагментами(интернет подвёл),сложилось впечатление,не особо лучше КыСов играли.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Ruryu 25 ноября 2018, 21:28

      О,минус появился!)) кому-то не нравится,противоположенное мнение?

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Ruryu 25 ноября 2018, 21:52

      на самом деле играли не плохо и должны были в 1 тайме забивать 1-2 гола. выбор в пользу Кононова судить пока рано но команда выглядит не плохо.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > ramos6548 25 ноября 2018, 22:13

      На фоне КыСов,да. Но,будь судья,чуть порасторопнее и пожёстче,Бог знает,как закончился бы матч. Уверенного доминирования не было. Но! Счёт на табло,факт победы есть. Надеюсь,все наладится и Спартак выстрелит.

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Ruryu 26 ноября 2018, 21:24

      а никто и не требует доминировать в первом же матче. Надо набирать очки и строить игру. Уверен Кононов сможет поставить игру в атаке.

      0
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      Рейтинг: +122

      озеров 25 ноября 2018, 19:13

      Кабылы, ну не вам с бомжами визжать о судейских ошибках. Могу предоставить выдержку из интервью Хусаинова.

      – Есть у вас интересная история про то, как предлагают деньги?

      – 1999 год. Тогда «чехи» были в ЦСКА. Матч «Спартак» – ЦСКА, я сужу. 9 мая, трансляция по центральному телевидению. За два дня до игры – звонок. На проводе мой коллега: «С тобой тут хотят встретиться». Я говорю: «А чего встречаться? Матч будет – повидаемся». – «Ну они очень просят. Я могу дать твой телефон?» – «Ну давай». Они мне звонят, назначают стрелку в «Лужниках». Приезжаю. «Пойдем посидим». – «Некогда, – говорю, – чего хотели?» И конкретно – прямо на проезжей части мне говорят: «Мы вот хотим». – «А как вы себе это представляете?» – «Ну помоги нам».

      – А вы?

      – А я человек советской системы. Совестливый. Как потом в глаза смотреть? А «чехи» пришли туда еще в прошлом сезоне. Помните, у них в 1998-м зеленый коридор во втором круге, победная серия? И был эпизод: перед игрой с ЦСКА «Спартак» проводил матч с кем-то. И в конце игры судья показывает желтую Титову в абсолютно нейтральной ситуации. Следующий матч он пропускает. ЦСКА выходит и обыгрывает «Спартак» без Титова.

      Справка:
      20 сентября 1998 года. «Спартак» – «Ростсельмаш» – 1:1 (0:0)
      Судья: Ибрагимов (Грозный)
      Титов получил предупреждение на 90-й минуте за несогласие с решением арбитра и пропустил следующий матч с ЦСКА (1:4).

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > озеров 25 ноября 2018, 19:59

      На самом деле, а Вы уважаемый не помните 90-ые , кто входил в раздевалку народной команды как в свою вотчину , и кто заставил Аликперова взять на себя по деньгам Спартак и ограничить как можно больше финансирование ЦСКА, ДИНАМО,ЗЕНИТА, забыли, надо памятник вам ставить президенту-алкоголику, славо богу не успевшего пропить РОССИЮ, тут спасибо ВВП.

      2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > озеров 25 ноября 2018, 20:30

      Хусаинов спартаковская отрыжка

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Makaweli 25 ноября 2018, 20:40

      Он и не скрывал даже ради приличия , что он симпатизирует Спартаку.

      0
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      Рейтинг: +4681

      Викос 25 ноября 2018, 19:07

      С победой, КБ!

      5
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 25 ноября 2018, 18:58

      Уххх как поросята завизжали, надолго ли? Ведь в впереди Рапид!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Makaweli 25 ноября 2018, 18:59

      и чё ? так напугал

      4
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