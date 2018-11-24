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    ФНЛ. В двух заключительных матчах субботы – 10 голов, 3 удаления, 3 дубля и 2 пенальти

    «Тамбов» в матче 24-го тура ФНЛ обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 3:2.

    В составе хозяев Хасан Мамтов оформил дубль, Олабиран Муйва забил один мяч. За гостей дважды отличился Дмитрий Кабутов.

    «Сочи» в параллельной встрече одержал победу над «Балтикой» со счетом 4:1 благодаря голам Максима Барсова, Никиты Саламатова (дубль) и Душана Лагатора. В составе калининградской команды гол провел Руслан Магаль.

    Первый гол Барсова и мяч Магаля были забиты с пенальти после удалений Владислава Крючкова и Ивана Миладиновича в первом тайме. В начале второй половины красную карточку получил Максим Григорьев.

    Россия. ФНЛ. 24-й тур

    Тамбов – СКА-Хабаровск – 3:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Мамтов, 4; 2:0 – Мамтов, 15; 3:0 – Муйва, 32; 3:1 – Кабутов, 44; 3:2 – Кабутов, 47.

    Сочи – Балтика (Калининград) – 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Барсов, 22 (с пенальти); 1:1 – Магаль, 37 (с пенальти); 2:1 – Саламатов, 79; 3:1 – Саламатов, 85; 4:1 – Лагатор, 90+3.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир

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    24.11.2018 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +84

      delux746 24 ноября 2018, 19:08

      самая лучшая лига

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 ноября 2018, 19:02

      Балтика совсем завшивела.

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