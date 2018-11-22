Goal: «Барселона» отказалась покупать де Йонга, новый фаворит – «Манчестер Сити»

«Барселона» отказалась от идеи покупки Френки де Йонга у «Аякса», сообщает Goal со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, главным претендентом на 21-летнего голландца теперь является «Манчестер Сити». В октябре Goal писал, что голландский и английский клубы договорились о сделке на 70 миллионов фунтов плюс 20 миллионов в виде бонусов.

По вчерашней информации испанского издания Marca, «Аякс» не отпустит хавбека дешевле, чем за 80 миллионов, а главный фаворит в борьбе за него «Пари Сен-Жермен».

Воспитанник амстердамцев де Йонг проводит второй сезон во взрослой команде. На его счету два гола в 19-ти матчах всех соревнований на клубном уровне.