Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Goal: «Барселона» отказалась покупать де Йонга, новый фаворит – «Манчестер Сити»

    «Барселона» отказалась от идеи покупки Френки де Йонга у «Аякса», сообщает Goal со ссылкой на собственные источники.

    По информации издания, главным претендентом на 21-летнего голландца теперь является «Манчестер Сити». В октябре Goal писал, что голландский и английский клубы договорились о сделке на 70 миллионов фунтов плюс 20 миллионов в виде бонусов.

    По вчерашней информации испанского издания Marca, «Аякс» не отпустит хавбека дешевле, чем за 80 миллионов, а главный фаворит в борьбе за него «Пари Сен-Жермен».

    Воспитанник амстердамцев де Йонг проводит второй сезон во взрослой команде. На его счету два гола в 19-ти матчах всех соревнований на клубном уровне.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2018 00:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 ноября 2018, 08:56

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 08:27

      Чем ближе к ТО тем фаворитов будет больше как и трансферная цена...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:52

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      baslim10z 22 ноября 2018, 00:44

      Жёлтые ******** вы бомбардир, напишите Френки в заголовке, их меньше чем де Йонгов.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 