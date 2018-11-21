Marca: «ПСЖ» – главный претендент на Френки де Йонга. «Аякс» хочет за него 80 миллионов

Издание Marca сообщило подробности возможного ухода полузащитника Френки де Йонга из «Аякса».

По информации издания, амстердамский клуб хочет выручить на его продаже 80 миллионов евро. Из трех претендентов на футболиста – «Барселоны», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» – наиболее вероятным считается парижский клуб.

17-го ноября «Бомбардир» со ссылкой на Mundo Deportivo писал о том, что 21-летний голландец станет главной трансферной целью «Барселоны» на летнее окно трансферов. Ресурс Sport.es сообщал о готовности «горожан» заплатить за него необходимые 80 миллионов.

Де Йонг является воспитанником «Аякса» и подписал взрослый контракт в июле 2016 года. В текущем сезоне хавбек забил два гола в 19-ти играх всех турниров на клубном уровне.