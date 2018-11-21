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    Marca: «ПСЖ» – главный претендент на Френки де Йонга. «Аякс» хочет за него 80 миллионов

    Издание Marca сообщило подробности возможного ухода полузащитника Френки де Йонга из «Аякса».

    По информации издания, амстердамский клуб хочет выручить на его продаже 80 миллионов евро. Из трех претендентов на футболиста – «Барселоны», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» – наиболее вероятным считается парижский клуб.

    17-го ноября «Бомбардир» со ссылкой на Mundo Deportivo писал о том, что 21-летний голландец станет главной трансферной целью «Барселоны» на летнее окно трансферов. Ресурс Sport.es сообщал о готовности «горожан» заплатить за него необходимые 80 миллионов.

    Де Йонг является воспитанником «Аякса» и подписал взрослый контракт в июле 2016 года. В текущем сезоне хавбек забил два гола в 19-ти играх всех турниров на клубном уровне.

    Источник: Marca

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    21.11.2018 22:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 14:15

      Купить они его конечно могут, но как быть с ФФП.

      1
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      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:54


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      -3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 23:35

      ПСЖ априори не может быть главным претендентом на де Йонга, тем более по такой цене из-за проблем по ФФП. Им надо для этого продать Неймара и Мбаппе. "Барса" первая за ним в очереди топ-клубов...

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 ноября 2018, 23:33

      в ПСЖ будет вечным лавочником,плюс вряд ли он там хоть как то улучшит игру,туда уже готовых берут

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 ноября 2018, 23:25

      надеюсь он не дурак и уйдет в барселону летом !

      1
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      Рейтинг: +12162

      BRO_football 21 ноября 2018, 23:12

      Говорите, что у ПСЖ проблемы из-за финансового фэйр-плей? Ну-ну.

      2
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      Рейтинг: +69

      Ловец снов 86 21 ноября 2018, 22:59

      Аякс - кузница талантов. Штампуют игроков на продажу без остановки.

      5
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