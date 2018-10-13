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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Манчестер Сити» готов заплатить 80 миллионов за Френки де Йонга

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг вошел в список интересов «Манчестер Сити», сообщает Sport.es.

    По информации источника, «горожане» готовы заплатить за хавбека 80 миллионов евро.

    Ранее сообщалось о борьбе за 21-летнего голландца между «Реалом» и «Барселоной». На игрока центра поля также претендует «Тоттенхэм».

    Де Йонг подписал контракт с амстердамским клубом в 2015 году. После сезона в молодежной команде он был переведен во взрослую. В текущем сезоне на его счету 13 матчей без результативных действий.

    В сезоне-2017/18 он забил один мяч и отдал девять результативных пасов в 26-ти играх всех соревнований.

    Ресурс Transfermarkt оценивает голландца в 40 миллионов евро. Примечательно, что в июне его цена равнялась 7-ми миллионам.

    Источник: Sport.es

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    13.10.2018 01:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 11:11

      Аякс, кузница кадров.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 октября 2018, 05:41

      Хорошая цена!

      2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 13 октября 2018, 03:46

      Футбольный трансферный рынок сошел с ума. Такие деньги платить. Арабы считаю виновники этого. Вы посмотрите сколько стоил в свое время
      Марадона, Зидан и мн.др.

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