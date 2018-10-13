«Манчестер Сити» готов заплатить 80 миллионов за Френки де Йонга

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг вошел в список интересов «Манчестер Сити», сообщает Sport.es.

По информации источника, «горожане» готовы заплатить за хавбека 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о борьбе за 21-летнего голландца между «Реалом» и «Барселоной». На игрока центра поля также претендует «Тоттенхэм».

Де Йонг подписал контракт с амстердамским клубом в 2015 году. После сезона в молодежной команде он был переведен во взрослую. В текущем сезоне на его счету 13 матчей без результативных действий.

В сезоне-2017/18 он забил один мяч и отдал девять результативных пасов в 26-ти играх всех соревнований.

Ресурс Transfermarkt оценивает голландца в 40 миллионов евро. Примечательно, что в июне его цена равнялась 7-ми миллионам.