Топ-бомбардир Серии А Пентек: «Неправильно считать себя богом из-за 5 голов. Я никто»

Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек поделился мнением о дальнейшей карьере.

В 12-ти матчах чемпионата Италии 23-летний поляк забил девять голов, это лучший показатель сезона.

– Вас зовут Кшиштоф. В Италии все знают Христофора Колумба.

– Я немного похож на него: он путешествовал по морю, я путешествую ради голов. Надеюсь, в этом сезоне получится забить больше 20-ти мячей.

Мечта любого, кто приезжает в Геную, – попасть в большой клуб. Я мечтаю о Лиге чемпионов и рассчитываю на переход в топ-клуб, но для этого надо продолжать в том же духе.

Но неправильно сейчас рассуждать в стиле «У меня пять голов, я бог футбола. На самом деле я никто. Передо мной длинный путь», – сказал форвард.

Игрок пополнил состав итальянского клуба в июле, перейдя из «Краковии» за 4,5 миллиона евро. В первых четырех матчах Серии А он забил пять мячей, повторив рекорд экс-нападающего «Милана» Андрея Шевченко.

Запомните этого поляка. Он станет звездой