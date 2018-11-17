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    Топ-бомбардир Серии А Пентек: «Неправильно считать себя богом из-за 5 голов. Я никто»

    Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек поделился мнением о дальнейшей карьере.

    В 12-ти матчах чемпионата Италии 23-летний поляк забил девять голов, это лучший показатель сезона.

    – Вас зовут Кшиштоф. В Италии все знают Христофора Колумба.

    – Я немного похож на него: он путешествовал по морю, я путешествую ради голов. Надеюсь, в этом сезоне получится забить больше 20-ти мячей.

    Мечта любого, кто приезжает в Геную, – попасть в большой клуб. Я мечтаю о Лиге чемпионов и рассчитываю на переход в топ-клуб, но для этого надо продолжать в том же духе.

    Но неправильно сейчас рассуждать в стиле «У меня пять голов, я бог футбола. На самом деле я никто. Передо мной длинный путь», – сказал форвард.

    Игрок пополнил состав итальянского клуба в июле, перейдя из «Краковии» за 4,5 миллиона евро. В первых четырех матчах Серии А он забил пять мячей, повторив рекорд экс-нападающего «Милана» Андрея Шевченко.

    Запомните этого поляка. Он станет звездой

    Источник: Corriere della Serra

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    17.11.2018 15:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 17 ноября 2018, 15:30

      Христофор Бонифатьевич Пентек

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