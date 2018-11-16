Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дзюба тренируется в Москве, Черышев восстановится через две-три недели

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о восстановлении травмированных игроков.

    Константин Рауш

    Рауш получил болезненный удар по шее, в связи с чем у него развился миофасциальный синдром мышц спины. Он пропустил сегодняшнюю тренировку, а завтра будет тренироваться по индивидуальной программе.

    Федор Кудрящов

    У него небольшие проблемы с воспалением сухожилия приводящих мышц бедра. Надеемся, оба игрока смогут принять участие в матче со Швецией.

    Артем Дзюба

    Артем продолжает восстанавливаться в Москве под контролем реабилитолога . Вчера была хорошая тренировка, которая продлилась около двух часов. Сегодня у него запланирован день отдыха, но все необходимые физиопроцедуры он будет проходить.

    Мы находимся с ним на постоянной связи, следим за динамикой. Она явно положительная. Как только тренерский штаб примет решение вызывать его в сборную, Артем сразу прилетит в наше расположение.

    Роман Зобнин

    У Романа Зобнина были проблемы с мышцами задней поверхности бедра. На фоне лечения мы увидели хорошую положительную динамику. Участие в матче со Швецией было возможным, но представляло риск. Тренерский штаб никогда не будет рисковать здоровьем футболистов, усугублять проблемы. Поэтому сегодня Роман отправился в Москву, где будет долечиваться в расположении своего клуба.

    Александр Головин

    Завтра-послезавтра у него будет осмотр во Франции, будет принято решение, когда он начнет тренироваться.

    Денис Черышев

    Мы с ним постоянно на связи. У него было дообследование в Барселоне, диагноз был откорректирован испанскими врачами. Срок восстановления составит еще две-три недели.

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2018 23:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 12:01

      Лучше поберечь игроков для полного восстановления. Здоровья всем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 17 ноября 2018, 11:37

      Здоровья ребятам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 17 ноября 2018, 01:11

      А вот сейчас печально стало(

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 