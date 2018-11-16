Дзюба тренируется в Москве, Черышев восстановится через две-три недели

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о восстановлении травмированных игроков.

Константин Рауш

Рауш получил болезненный удар по шее, в связи с чем у него развился миофасциальный синдром мышц спины. Он пропустил сегодняшнюю тренировку, а завтра будет тренироваться по индивидуальной программе.

Федор Кудрящов

У него небольшие проблемы с воспалением сухожилия приводящих мышц бедра. Надеемся, оба игрока смогут принять участие в матче со Швецией.

Артем Дзюба

Артем продолжает восстанавливаться в Москве под контролем реабилитолога . Вчера была хорошая тренировка, которая продлилась около двух часов. Сегодня у него запланирован день отдыха, но все необходимые физиопроцедуры он будет проходить.

Мы находимся с ним на постоянной связи, следим за динамикой. Она явно положительная. Как только тренерский штаб примет решение вызывать его в сборную, Артем сразу прилетит в наше расположение.

Роман Зобнин

У Романа Зобнина были проблемы с мышцами задней поверхности бедра. На фоне лечения мы увидели хорошую положительную динамику. Участие в матче со Швецией было возможным, но представляло риск. Тренерский штаб никогда не будет рисковать здоровьем футболистов, усугублять проблемы. Поэтому сегодня Роман отправился в Москву, где будет долечиваться в расположении своего клуба.

Александр Головин

Завтра-послезавтра у него будет осмотр во Франции, будет принято решение, когда он начнет тренироваться.

Денис Черышев

Мы с ним постоянно на связи. У него было дообследование в Барселоне, диагноз был откорректирован испанскими врачами. Срок восстановления составит еще две-три недели.