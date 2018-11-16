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    Игнатьев: «Ари никак себя не проявил. Пришло время Чалова»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что натурализованный бразильский форварда «Краснодара» Ари упустил шанс проявить себя в составе сборной России.

    Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Сборная России приучила нас смотреть на нее другими глазами. Она позиционировала себя как команда с характером, с большим сердцем, огромным желанием бороться до конца даже в мелких эпизодах. Сегодня мы не увидели того боевого коллектива, который хотелось бы. На настрое сказалось отсутствие многих футболистов, участвовавших в ЧМ-2018 – Дзюбы, Головина, Зобнина, Черышева. Эти ребята придавали запал воли, страсти. Мы уступили немцам во всех компонентах: не хватало скорости, мастерства, сил в единоборствах. Без Дзюбы и прочих у нас нет качества игры, а футболистов такого уровня мало, из-за этого и получаются такие поражения.

    – Но после перерыва у команды Черчесова пошло получше.

    – Немцы вышли на второй тайм, потеряв мотивацию. Россия стала лучше контролировать мяч, но ничего не получилось в атаке. Мы практически не нанесли ни одного удара в створ. Самая главная игра у нашей команды 20 ноября, сегодня же был тест на готовность, и его россияне не прошли. Разгром от Германии должен послужить хорошим психологическим уроком перед встречей со Швецией.

    Сборная очень плохо выглядела в обороне. При нашей игре в два центральных защитника немцы постоянно использовали позиционные ошибки, разрезая нас продольными передачами, за которыми не успевали Джикия и Нойштедтер. Черчесову пришлось внести изменения в схему, перестроиться на три центральных и отдать правую зону Ерохину.

    – Как вам дебют Ари?

    – Он никак себя не проявил. Черчесов дал ему шанс с учетом опыта этого форварда и уровнем футбола, который он показывает в «Краснодаре» и демонстрировал в «Локомотиве» в прошлом сезоне. А он его упустил. Сегодня у него явно не пошла игра, мы не увидели того Ари, который дал главному тренеру сборной основания поставить нападающего в состав.

    – Удивило, что Чалова так и остался на скамейке запасных?

    – Конечно, хотелось бы, чтобы Федор вышел. Черчесов пока отдает предпочтение другим футболистам, но все-таки Чалов играет во взрослый футбол в ЦСКА, мне представлялось, что его время в сборной уже пришло. Тем более, матч с немцами – тестовый, в таких встречах надо давать возможность таким ребятам, как Чалов. У тренера в было шесть замен, мы могли увидеть Федора и понять, готов ли он к выступлениям на уровне национальной команды.

    Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом

    Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

    Главные выводы по матчу Германия – Россия

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2018 08:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 ноября 2018, 23:46

      чабан,опомнись.......!!!! зачем чалова маринуешь ?!!!

      0
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      Рейтинг: +222

      Леший88 16 ноября 2018, 13:43

      Если в составе нет осетин (черчесов - осетин), то их надо обязательно взять и поставить в состав. Землячество и кумовство никто не отменял. Поэтому выход перспективнейшего молодого (под тридцатку лет уже) Камболова не удивил людей, знакомых с ситуацией в сборной и с личностью владельца австрийских квартир - чабана черчесова. Только вот комментаторы даже приофигели слегка и повисла неловкая пауза, когда при счете 3.0 объявили эту замену... Ну не нападение же усиливать, мы ведь всего 3 банки проигрываем и игра АЖ товарищеская, а новых, молодых мы не будем пробовать тут! Чалова может ? НЕЕЕТ! Я выпущу зёму - Камболова, и пару защитников, Семенова и перспективного (уже четвертый десяток идет) Кудряшова... Ох и цирк, ребята, ох и цииирк....

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 16 ноября 2018, 10:59

      Интересно как Ари в такой игре мог себя проявить, там бы и Пеле не помог, первый тайм полностью провалили.

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 ноября 2018, 10:49

      чалова надо было попробовать

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      Рейтинг: +301

      23igkra 16 ноября 2018, 10:39

      Подготавливает Федю постепенно. Чтобы голова сразу не закружилась

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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 16 ноября 2018, 10:31

      Вся сборная играла никак, а Ари не использовал шанс... которого у него не было. Старые пердуны - они такие... старые.

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 16 ноября 2018, 10:19

      А ведь время Чалова пришло независимо от того, как себя проявил в сборной 32-летний дебютант Ари. Наигрывать нужно молодежь, ибо к Евро 2020 часть игроков нашей сборной уже будут для футбола "стариками".

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 ноября 2018, 10:16

      я не знаю,почему чабан его не выпустил... заболотный видимо для него круче.... хороший был бы дебют для федора.. с хорошим соперником

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 16 ноября 2018, 10:15

      Матч со сборной Германии, в котором тебя избивают лежачего ногами, самое время для подведения итогов игры нападающего.
      Ну как рассуждаем так и тренируем. А мы по моему нынче на запасном пути.
      Все мастера рассуждать языком. Просто я уверен, что тренер сборной к воспитанию и предоставлению игровой практики отношения никакого не имеет. Нельзя сравнивать мастерство Ари и сезонный, во многом случайный успех такого мастера как Чалов. Хотя я уверен, что за ним будущее. Но вчера было настоящее и тренер принял такое решение, а обсуждать его участь слабых.

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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 16 ноября 2018, 09:33

      Игнатьев-вообще полный ноль !И как такое чудо тренировала сборную ????...Ари был лучшим ! в худшем матче ! он выполнял установку ! Обострял , зарабатывал угловые ,распасовывал . открывался ! В моменте когда Ионов пробил мимо ворот -был в более выгодной ситуации !

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