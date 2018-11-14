Нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о составе сборной.

«Я думаю, в составе Англии есть суперзвезды. Кейн был лучшим бомбардиром АПЛ последние три или четыре года. Стерлинг в последние пару лет играет превосходно, я не думаю, что справедливо говорить, будто у них нет звезд.

Вы говорите, что у нас были отличные игроки: Бэкхем, Лэмпард, Джеррард, Скоулз, Фердинанд, Терри. Почему это не сработало? Я не знаю», – сказал Руни.

В четверг Руни сыграет в последнем матче в составе сборной Англии.

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