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    Руни – о составе сборной Англии: «Я думаю там есть суперзвезды»

    Нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о составе сборной.

    «Я думаю, в составе Англии есть суперзвезды. Кейн был лучшим бомбардиром АПЛ последние три или четыре года. Стерлинг в последние пару лет играет превосходно, я не думаю, что справедливо говорить, будто у них нет звезд.

    Вы говорите, что у нас были отличные игроки: Бэкхем, Лэмпард, Джеррард, Скоулз, Фердинанд, Терри. Почему это не сработало? Я не знаю», – сказал Руни.

    В четверг Руни сыграет в последнем матче в составе сборной Англии.

    Руни творит чудо в МЛС

    Источник: Goal

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    14.11.2018 23:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +109

      Mekail 15 ноября 2018, 10:31

      Было бы удивительно, если бы их так не было....

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