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    Руни творит чудо в МЛС


    3.8
    Голосов: 5
    13.08.2018 10:45
    Он спас команду от поражения и принес победу – все это за несколько секунд.

    Команда Уэйна Руни («Ди Си Юнайтед») пока плетется последней в своей конференции, правда, сыграв на несколько матчей меньше. «Орландо Сити» чуть выше, но ненамного. Матч «Ди Си» против «Орландо» катился к ничьей 2:2. В этой игре «Ди Си» дважды выходил вперед, но все время терял преимущество. Руни уже сделал голевой пас к первому забитому мячу, но этого было мало.

    Просто Руни должен был сделать кое-что еще. «Ди Си» в большинстве настолько желал выиграть, что на последний угловой умчался даже вратарь. «Орландо» отбился и побежал забивать в пустые ворота. Наступило время Руни. Сумасшедший отбор на 90+ и следом за этим роскошная диагональ. Партнер, только забивай. Он и забил – Лусиано Акоста оформил хет-трик, «Ди Си» победил 3:2.

    Но эти два действия от Руни будут помнить еще долго. Просто профессор!

    Руни разбили лицо во время матча в США

    Руни забил первый гол в США

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AOL.co.uk
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 5
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 14 августа 2018, 08:59

      Вот тебе и пенсия! Феде Смолову покажите как надо бегать. Руни красавчик!!!!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 августа 2018, 00:04

      Великолепный эпизод , отработал на 100% момент ! Красавчик Руни

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 августа 2018, 21:26

      Я уж думал, что он доигрывать приехал, ан нет, есть ещё порох... Шикарный эпизод, конечно.
      P. S. В МЛС оказывается есть ВАР 0_0

      1
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho 13 августа 2018, 21:07

      Руни машина!

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 13 августа 2018, 19:37

      Очень красиво)

      2
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 13 августа 2018, 19:13

      Сразу вспомнилась реклама Nike где Руни точно также против Рибери сыграл)))

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 августа 2018, 19:11

      самец

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 13 августа 2018, 19:05

      Успехов Руни!

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 августа 2018, 16:28

      Это называется побороться до конца,чего не хватает нашим футболистам...Руни космос конечно...

      6
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      Рейтинг: +481

      sergey610 > KOLBIS 22 августа 2018, 07:41

      Да! И сзади посмотри нападающий упал , вскочил и побежал. Это по поводу побороться до конца. Просто БОМБА. У нас действительно это невозможно.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > sergey610 22 августа 2018, 07:47

      Это точно!!!...

      1
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      Рейтинг: +481

      sergey610 13 августа 2018, 12:53

      Красавчик, просто бомба!

      2
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