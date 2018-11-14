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    Кроос, Ройс и Дракслер пропустят матч с Россией 

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал об игроках, которые пропустят товарищеский матч с Россией.

    «У нас была только одна тренировка вчера. Сегодня — предыгровая. Уже ясно, как мы будем играть. Хотелось бы победить, конечно.

    Что касается игроков, то Кроос заявил, что хочет немного отдохнуть. Дракслер также не примет участия в игре. У Юлиана несчастный случай в семье. После матча мы еще раз поговорим по телефону – и, может, он сыграет с Голландией.

    Ройс тоже травмирован. У него воспаление голеностопа. Сыграет ли он в понедельник – тоже непонятно. Остальные все в порядке», – сказал Лев.

    Матч Германия – Россия пройдет завтра, 15 ноября.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.11.2018 19:08
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